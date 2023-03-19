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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعاون مستقبلي.. تفاصيل زيارة مالك نادي قادش الإسباني للأهلي

صدى البلد

استقبل النادي الأهلي ظهر اليوم الأمريكي بن هاربرج أحد أبرز ملاك نادي قادش الإسباني، الذي حرص على زيارة الأهلي برفقة عائلته، وكان في استقباله المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي.

وقام المهندس محمد سراج الدين باصطحاب الضيف وأسرته في جولة داخل مقر النادي بالجزيرة، تفقد خلالها المنشآت، حيث أبدى إعجابه بالتطور الكبير للبنية التحتية، وما يملكه الأهلي من ملاعب وتجهيزات تضاهي الأندية العالمية.

وتحدث بن هاربرج عن تطلعه لتعزيز مجالات التعاون بين الأهلي ونادي قادش الإسباني خلال الفترة القادمة، وتبادل الخبرات والزيارات خاصة على صعيد فرق الناشئين، وإتاحة الفرصة للاعبين المصريين للاحتراف بالأندية الإسبانية، و التعاون فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي بين الناديين.

وعرض بن هاربرج صاحب الحصة الأكبر من عدد الأسهم بالنادي الإسباني، إمكانية تنظيم مباراة ودية بين الأهلي وقادش في إسبانيا خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الترتيب لها وفقًا لارتباطات الجانبين، في ظل العمل على استثمار العلاقات القوية التي تجمع بينهما.

وفي ختام زيارته قام المهندس سراج الدين بإهداء درع وعلم الأهلي إلى هاربرج، الذي عبر عن اعتزازه وتقديره الكامل للعلاقة التي تربط الناديين.

 

النادي الأهلي نادي قادش الإسباني المهندس محمد سراج والدكتور سعد شلبي محمد سراج الدين

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