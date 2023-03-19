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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل أكبر مسابقة لحفظة القرآن الكريم في صعيد مصر

القرآن الكريم
القرآن الكريم

انطلقت مسابقة محمد إبراهيم الشنراوي لحفظة القرآن الكريم التي تقام بمراكز ببا والفشن وسمسطا جنوب محافظة بني سويف بجوائز تتعدى قيمتها المليون جنيه، حيث يشارك فيها قرابة أكثر من 10 الاف من حفظة القرآن بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ببني سويف ويشرف عليها مجموعة من خيرة أساتذة الأزهر الشريف في حدث جديد من نوعه، كي تبدأ التصفيات الأولية للمسابقة لاختيار 450 متسابقا من بين الاف المتقدمين لدخول مرحلة التصفيات النهائية التي ستقام بمعرفة كبار أساتذة الأزهر الشريف، لتجرى بعدها التصفيات النهائية لإعلان فوز 150 متسابقا بواقع 50 متسابقا من كل مركز من المراكز الثلاثة " ببا – الفشن – سمسطا" .

وحول المسابقة أكد  محمد إبراهيم الشنراوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة المنظمة أن المسابقة تأتي ضمن الاحتفالات بشهر رمضان المعظم مع عدد من الفعاليات المتميزة التي تواكب الشهر الكريم، وتم الاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة لهذا الحدث المتميز والمسابقة على ثلاثة مستويات المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا ولا يزيد سن المتسابق فيها عن 21 عاما والمستوي الثاني حفظ نصف القرآن الكريم ولا يزيد سن المتسابق عن 16 سنة والمستوي الثالث حفظ ربع القرآن الكريم ولا يزيد سن المتسابق عن 12عاما، على أن تكون الجوائز عبارة عن عمرة لعدد من الفائزين من أصحاب المراكز الأولى وجوائز ماليه لباقي الفائزين تبدأ من 10 الاف جنيه للفائز.

وأضاف أن اللجنة استقرت على منح رحلة عمرة إلى القارئ العالمي الشيخ / نادي سعد جابر محمد صاحب الـ 18 عاما ابن مدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف والفائز بالمركز الثاني مكرر في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها ٢٥ (دورة اليوبيل الفضي) والتي أقيمت على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي وتم تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف. 

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