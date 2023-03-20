استقرت أسعار مواد البناء وخاصة الحديد بعد أن شهد ارتفاعا بداية الشهر الجاري تحديدا يوم 5 مارس.

وشهدت أسعار الحديد ارتفاعا بنحو 1500 جنيها تقريبا، ليصل إجمالي الارتفاعات إلى 10000 جنيه فيما استقر الأسمنت على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.



وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الاثنين 20 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .



ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 38000جنيها للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 37700جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 37000 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 37000 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 36000 جنيهًا للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 36000 جنيهًا للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 37500 جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 36500جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 36500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 37000جنيهًا للطن الواحد



بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 36000 جنيهًا للطن الواحد



سعر الحديد اليوم للمستهلك

ويصل سعر الحديد اليوم للمستهلك بما يقارب 40 ألف جنيه للطن الواحد، بعد الزيادة الأخيرة

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1950جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1920جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1900جنيه للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1920جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين 1868 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1880جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1930جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1975جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين 1870جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.