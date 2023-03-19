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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام الخولي: نشترك بمبادرة كتف في كتف لتوزيع كراتين رمضان

مستقبل وطن
مستقبل وطن

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم قاعدة بيانات واضحة للأسر الأكثر احتياجا، مضيفا أن  لدينا حاليا قاعدة بيانات واضحة، مضيفا أن هناك إحساس حقيقي بفعل الخير.

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نائب مستقبل وطن: بعد التحالف الوطني أصبح لدينا قاعدة بيانات واضحة

وأضاف حسام الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة «كتف في كتف» حظيت بتنظيم غير عادي من ناحية البيانات، وهذا ساعد الجمعيات الأهلية والأحزاب في منظومة المعلومات.

وتابع أن مستقبل وطن يشترك في مبادرة كتف في كتف لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا.


 

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