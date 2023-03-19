حسام الخولي: نشترك بمبادرة كتف في كتف لتوزيع كراتين رمضان

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم قاعدة بيانات واضحة للأسر الأكثر احتياجا، مضيفا أن لدينا حاليا قاعدة بيانات واضحة، مضيفا أن هناك إحساس حقيقي بفعل الخير.

وأضاف حسام الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن مبادرة «كتف في كتف» حظيت بتنظيم غير عادي من ناحية البيانات، وهذا ساعد الجمعيات الأهلية والأحزاب في منظومة المعلومات.

وتابع أن مستقبل وطن يشترك في مبادرة كتف في كتف لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا.



