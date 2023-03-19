عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: أي وقف للحرب بأوكرانيا بعد زيارة الرئيس الصيني لروسيا مرفوض

البيت الابيض
البيت الابيض

كشفت الصين النقاب عن خطة سلام من 12 نقطة تهدف إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية، مع توقع إثارة الصراع في اجتماعات الرئيسان الروسي والصيني بين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الأخير إلى موسكو ابتداء من يوم الاثنين. 

ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراح السلام الصيني ووصفه بأنه غير منطقي.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، جون كيربي ، إن الولايات المتحدة ستدرس أي دعوات لوقف القتال في أوكرانيا بعد زيارة الرئيس شي لروسيا 'غير مقبولة'.

واضاف 'إذا خرج من هذا الاجتماع ، كان هناك نوع من الدعوة لوقف إطلاق النار ، فهذا سيكون غير مقبول ، لأن كل ما سيفعله هو التصديق على الفتوحات الروسية حتى الآن. 

وقال كيربي في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد إن كل ما سيفعله هو منح بوتين مزيدًا من الوقت لإعادة التأهيل وإعادة التدريب والبقاء ومحاولة التخطيط لهجمات متجددة في الوقت الذي يختاره.

وقال كيربي: 'نأمل ، وقد قلنا هذا من قبل - أن الرئيس شي سوف يتصل ويتحدث مع الرئيس زيلينسكي ، لأننا نعتقد أن الصينيين بحاجة إلى الحصول على المنظور الأوكراني هنا'.

وتناقش المتحدث مع جهود روسيا والصين للعمل كفريق واحد لتحدي الولايات المتحدة أحادية القطبية ، قائلاً 'ليس هناك من شك' أن كلا البلدين 'يضايقان هذا النظام الدولي القائم على القواعد والذي بنته الولايات المتحدة والعديد من حلفائنا وشركائنا. 

وعكست تعليقات كيربي تصريحات أدلى بها يوم الجمعة ، حيث رفض بالمثل فكرة وقف إطلاق النار وقال إنها ستشكل 'انتهاكًا آخر مستمرًا لميثاق الأمم المتحدة'.

وقال كيربي: 'سيكون جزءًا كلاسيكيًا من قواعد اللعبة في الصين' ، لأنه من المفترض أنه سيسمح لبكين بالقول إنهم 'من يدعون إلى إنهاء القتال ولا أحد غيرهم كذلك'.

ولا يوجد دليل يشير إلى أن بكين تعتقد أنها الوحيدة التي تدعو إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية ، حيث أطلق مسؤولون في البرازيل وإيران والهند دعوات مماثلة خلال العام الماضي.

وأصدرت الصين خطة سلام أوكرانيا الشاملة من 12 نقطة الشهر الماضي ، تدعو ليس فقط إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام ، ولكن إلى التخلي عن 'عقلية الحرب الباردة' التي تعتقد بكين أنها تسببت في الأزمة في المقام الأول.

ويدعو الاقتراح إلى إنهاء العقوبات الأحادية الجانب ، ويوصي ببذل جهود لتعزيز إعادة الإعمار بعد الصراع ، ويقدم خطوات لضمان أمن سلاسل التوريد العالمية.

ورفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون محادثات السلام بين كييف وموسكو ، وعملوا بنشاط على تخريب محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي كان من الممكن أن توقف الصراع في ربيع عام 2022. وبدلاً من ذلك ، ضخ التحالف الغربي عشرات المليارات من الدولارات. أسلحة متطورة إلى الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية ، مما يحول الصراع إلى ما يصفه المسؤولون الروس بأنه 'حرب بالوكالة' بين الناتو وروسيا ، ويلمحون مرارًا وتكرارًا إلى أن الهدف النهائي هو 'الهزيمة الاستراتيجية' لروسيا وإمكانية تغيير النظام في موسكو.

الناتو روسيا الهند البيت الأبيض الولايات المتحدة أوكرانيا الرئيس الصينى موسكو مجلس الأمن فلاديمير بوتين الحرب الباردة وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

روسيا قلقة.. تحذير عاجل من بوتين بشأن إجراءات تهدد الأمن النووي العالمي

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

قبلة جريئة من قصي خولي لـ نادين نجيم تشعل السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

الرئيسان السوري والإماراتي يناقشان الديناميكيات الإيجابية في الشرق الأوسط

في انتصار للحزب الحاكم بـ نيجيريا.. إعادة انتخاب حاكم لاجوس بفارق كبير

الصحة العالمية تطالب الصين بنشر جميع البيانات المتعلقة بـ فيروس كورونا

يو بي إس يستكمل الاستحواذ على كريدي سويس لامتصاص صدمة السوق العالمية

إيران تقترح على السعودية 3 مواقع لعقد اجتماع وزيري الخارجية

وزير النفط العراقي: صفقة توتال إنرجي بقيمة 27 مليار دولار

رئيسا جنوب إفريقيا وتنزانيا يتفقان على ضرورة تحقيق الوحدة الأفريقية

فايزر تعقد صفقة بـ43 مليار دولار للاستحواذ على شركة سيجان

ترشيحاتنا

بوتين يكشف عن تفاصيل صفقة القرن الجديدة مع الصين

ذيل الجزيرة لن ينعدل| القناة مارست الكذب والسفور والمكايدة.. ومستمرة في التحريض والفتنة

إثارة ومتعة.. التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

البريد المصري يحذر من عمليات نصب علي العملاء.. فيديو

روسيا قلقة.. تحذير عاجل من بوتين بشأن إجراءات تهدد الأمن النووي العالمي

الأزمة الأوكرانية خير دليل.. بوتين يفضح محاولات الغرب للاحتفاظ بالهيمنة العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكفتة تصيب بالسرطان بسبب هذه الحركة | تحذير

شاهد.. رد فعل سيدة وجدت سمكة قرش النمر على الشاطئ في بريطانيا

بملابس ضيقة.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة على السوشيال ميديا

مسلسلات رمضان 2023..أمينة خليل تحارب ملل الزوج في الهرشة السابعة|قنوات عرضه

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

مسلسلات رمضان 2023..أمينة خليل تحارب ملل الزوج في الهرشة السابعة|قنوات عرضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ