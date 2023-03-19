البيت الأبيض: أي وقف للحرب بأوكرانيا بعد زيارة الرئيس الصيني لروسيا مرفوض

كشفت الصين النقاب عن خطة سلام من 12 نقطة تهدف إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية، مع توقع إثارة الصراع في اجتماعات الرئيسان الروسي والصيني بين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الأخير إلى موسكو ابتداء من يوم الاثنين.

ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراح السلام الصيني ووصفه بأنه غير منطقي.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، جون كيربي ، إن الولايات المتحدة ستدرس أي دعوات لوقف القتال في أوكرانيا بعد زيارة الرئيس شي لروسيا 'غير مقبولة'.

واضاف 'إذا خرج من هذا الاجتماع ، كان هناك نوع من الدعوة لوقف إطلاق النار ، فهذا سيكون غير مقبول ، لأن كل ما سيفعله هو التصديق على الفتوحات الروسية حتى الآن.

وقال كيربي في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد إن كل ما سيفعله هو منح بوتين مزيدًا من الوقت لإعادة التأهيل وإعادة التدريب والبقاء ومحاولة التخطيط لهجمات متجددة في الوقت الذي يختاره.

وقال كيربي: 'نأمل ، وقد قلنا هذا من قبل - أن الرئيس شي سوف يتصل ويتحدث مع الرئيس زيلينسكي ، لأننا نعتقد أن الصينيين بحاجة إلى الحصول على المنظور الأوكراني هنا'.

وتناقش المتحدث مع جهود روسيا والصين للعمل كفريق واحد لتحدي الولايات المتحدة أحادية القطبية ، قائلاً 'ليس هناك من شك' أن كلا البلدين 'يضايقان هذا النظام الدولي القائم على القواعد والذي بنته الولايات المتحدة والعديد من حلفائنا وشركائنا.

وعكست تعليقات كيربي تصريحات أدلى بها يوم الجمعة ، حيث رفض بالمثل فكرة وقف إطلاق النار وقال إنها ستشكل 'انتهاكًا آخر مستمرًا لميثاق الأمم المتحدة'.

وقال كيربي: 'سيكون جزءًا كلاسيكيًا من قواعد اللعبة في الصين' ، لأنه من المفترض أنه سيسمح لبكين بالقول إنهم 'من يدعون إلى إنهاء القتال ولا أحد غيرهم كذلك'.

ولا يوجد دليل يشير إلى أن بكين تعتقد أنها الوحيدة التي تدعو إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية ، حيث أطلق مسؤولون في البرازيل وإيران والهند دعوات مماثلة خلال العام الماضي.

وأصدرت الصين خطة سلام أوكرانيا الشاملة من 12 نقطة الشهر الماضي ، تدعو ليس فقط إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام ، ولكن إلى التخلي عن 'عقلية الحرب الباردة' التي تعتقد بكين أنها تسببت في الأزمة في المقام الأول.

ويدعو الاقتراح إلى إنهاء العقوبات الأحادية الجانب ، ويوصي ببذل جهود لتعزيز إعادة الإعمار بعد الصراع ، ويقدم خطوات لضمان أمن سلاسل التوريد العالمية.

ورفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون محادثات السلام بين كييف وموسكو ، وعملوا بنشاط على تخريب محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي كان من الممكن أن توقف الصراع في ربيع عام 2022. وبدلاً من ذلك ، ضخ التحالف الغربي عشرات المليارات من الدولارات. أسلحة متطورة إلى الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية ، مما يحول الصراع إلى ما يصفه المسؤولون الروس بأنه 'حرب بالوكالة' بين الناتو وروسيا ، ويلمحون مرارًا وتكرارًا إلى أن الهدف النهائي هو 'الهزيمة الاستراتيجية' لروسيا وإمكانية تغيير النظام في موسكو.