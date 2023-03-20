أخبار الفن: وفاة فنانة شهيرة وقبلة قصي خولي وإصابة ياسمين صبري

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن لبنى محمود وياسمين صبري و قصي خولي :

نشر النجم السوري قصي خولي فيديو جمعه بشريكته في بطولة مسلسل "وأخيراً" النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ليثيرا الجدل مجدداً بقبلة بينهما عقب مشهد الاحتضان قبل أيام قليلة.

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وفاة الممثلة لبنى محمود بطلة مسلسل “موضوع عائلي”، وقال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه سيتم تشييع صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفسية.

تعرضت النجمة ياسمين صبري لإصابات في الوجه ؛ بعد قيامها بمشاهد أكشن خطيرة أثناء تصوير فيلم.

ونشرت ياسمين صبري عبر صفحتها علي ستوري إنستجرام الصورة كما تداول

كشفت الفنانة ياسمين غيث تطورات حالتها الصحية بعد فترة من اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، لإجراء عمليات مختلفة.



كشفت الإعلامية ياسمين عز عن حقيقة توقف برنامجها “كلام الناس”، في رمضان، خلال حلقتها المذاعة على الهواء اليوم .