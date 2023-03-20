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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: وفاة فنانة شهيرة وقبلة قصي خولي وإصابة ياسمين صبري

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن لبنى محمود وياسمين صبري و قصي خولي :


قبلة جريئة من قصي خولي لـ نادين نجيم تشعل السوشيال ميديا

نشر النجم السوري قصي خولي فيديو جمعه بشريكته في بطولة مسلسل "وأخيراً" النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ليثيرا الجدل مجدداً بقبلة بينهما عقب مشهد الاحتضان قبل أيام قليلة.

 

بطلة موضوع عائلي.. وفاة الفنانة لبنى محمود وتشييع الجنازة غدا

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وفاة الممثلة لبنى محمود بطلة مسلسل “موضوع عائلي”، وقال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه سيتم تشييع صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفسية.


مشاهد أكشن خطيرة.. ياسمين صبري تتعرض لإصابة قوية أثناء التصوير.. شاهد

تعرضت النجمة ياسمين صبري لإصابات في الوجه ؛  بعد قيامها بمشاهد أكشن خطيرة أثناء تصوير  فيلم.

ونشرت ياسمين صبري عبر صفحتها علي ستوري إنستجرام الصورة كما تداول


4 عمليات خلال 5 شهور.. ياسمين غيث تكشف تفاصيل إزالة ورم جديد

كشفت الفنانة ياسمين غيث تطورات حالتها الصحية بعد فترة من اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، لإجراء عمليات مختلفة.


قاعدة على قلبك.. لمن وجهت ياسمين عز رسالتها الأخيرة قبل رمضان|فيديو


كشفت الإعلامية ياسمين عز  عن حقيقة توقف برنامجها “كلام الناس”، في رمضان، خلال حلقتها المذاعة على الهواء اليوم .

لبني محمود ياسمين صبري قصي خولي

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