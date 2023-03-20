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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة والمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا بدمياط

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

حرصت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للأداء الرياضي - الإدارة العامة للموهبة الرياضية ) علي انتظام العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط.

قام الدكتور أحمد عبد العال، مندوب وزارة الشباب والرياضة، بمتابعة مراكز المشروع القومي لأفراد ذوى الإعاقة، بمركز شباب ستاد دمياط.

على صعيد أخر، تابع الدكتور أحمد مندوب الوزارة، فعاليات التدريب بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، حيث ينفذ المشروع بمركز شباب الإبراهيمية القبلية التابع لإدارة كفر سعد .

الجدير بالذكر أن التدريب ينفذ بواقع 3 مرات تدريب أسبوعياً لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة ، كرة القدم، ألعاب ترويحية لجميع الفئات خلال الفترة من 15 يناير حتي 15 إبريل 2023 .

بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة للقرى الأكثر احتياجاً والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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دمياط مكتبة مصر العامة الشباب والرياضة حياة كريمة محافظ دمياط وزارة الشباب والرياضة المبادرة الرئاسية المشروع القومي للموهبة

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