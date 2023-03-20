يوفنتوس يفوز على إنتر ميلان بهدف في الدوري الإيطالي

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميلان، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف عن طريق باريديس في الدقيقة 90+7.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دومفريس، دي فري ، أتشيربي، دارميان

خط الوسط: ديماركو ، كالهانجولو ، بروزوفيتش ، باريلا

خط الهجوم: لوكاكو ، لاوتارو مارتينيز

بينما أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو ، بريمر ، جاتي، دي تشيليو

خط الوسط: كوستيتش ، رابيو ، لوكاتيلي ، فاجيولي ، سولي

خط الهجوم: فلاهوفيتش

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي فريق يوفنتوس المركز السابع برصيد 41 نقطة