شبانة: أقدام الآخرين أعادت للأهلي الأمل في إفريقيا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فوز الأهلي على القطن الكاميروني طبيعي، خصوصا في ظل مستوى المنافس الذي خسر جميع المباريات حتى الآن، مشيرا إلى أن الأهلي ترك مصيره في أقدام المؤخرين، ويجب تحية صن داونز الذي تعادل مع الهلال.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "أقدام الآخرين ساهمت في إهداء الأهلي فرصة ثمينة من أجل الصعود للدور القادم، وسنقوم بتحية لاعبي الأهلي عندما يفوزون على الهلال بشكل معبر وإرسال رسائل لجميع المنافسين في الدور القادم بأنه قادر على التتويج باللقب".

وأضاف: "تركيز وإصرار وحماس لاعبي الأهلي مطلوب أمام الهلال على استاد القاهرة الدولي، هذه المباراة أصبحت فاصلة بالنسبة للاعبي الأحمر، هي مباراة رد الاعتبار بعد الأحداث التي صاحبت لقاء السودان، يجب أن يظهر حجم الأهلي فنيا في الملعب وأن يفوز الفريق بثلاثة أهداف أو أربعة".