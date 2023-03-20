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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يحقق العديد من النجاحات في مكافحة السرقات ويضبط مرتكبيها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،  العديد من النجاحات في مجال مكافحة السرقات حيث تمكنوا من كشف عدد من الجرائم وضبط مرتكبيها ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .
 
فقد تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بالقليوبية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مخزن ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الساحل ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ،كما تم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى – دراجة نارية "قام بشرائها من المبلغ المستولى عليه") ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وضبط (شخصين - "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم ملك أحدهما، وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة" – 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر") ، وإعترفا بأن الهاتفان ما واقعة سرقة وقيامهما بإرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين .

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بسرقة (هاتف محمول – 2 قطعة مشغولات ذهبية) من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بأسلوب "المغافلة" أثناء العمل طرفه بالمنزل، وبمواجهته أقر بقيامه بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلته "سيئة النية" (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) ، أمكن ضبطها وبإرشادها تم ضبط المسروقات لدى صاحب محل مصوغات "حسن النية"..وبمناقشة المتهم المضبوط أقر بإرتكابه واقعة سرقة سبيكة ذهبية بذات الأسلوب من مسكن (أحد الأشخاص) والتصرف فى المسروقات لدى العملاء المذكورين، وأمكن ضبطها.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) لإرتكابه واقعة سرقة سيارة "نقل" ملك (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال توقفها أمام العقار محل سكنه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع" .. كما تم بإرشاده ضبط (السيارة المستولى عليها) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبتطوير مناقشته أقر بإرتكاب واقعة سرقة سيارة آخرى بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وإعترفوا بإرتكابهم عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن مستأجر.
 
وكذا ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" عقب قيامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بإسلوب "التسلق" وأقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحيازتهما من متحصلات الواقعة، كما إعترفا بقيامهما بتسليم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") قريب أحدهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه "تم ضبطه" وبحوزته المبلغ المالى.

وضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة قصر النيل لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وإعترفا بإرتكاب عدد (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
 
وايضاً ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته عدد (3) هواتف محمولة مجهولين المصدر.. وبمواجهته إعترف  بقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من زملائه بالسكن بدائرة قسم شرطة بدر بإسلوب المغافلة.

وضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار) .. وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترفا بإرتكابهما عدد (9) وقائع سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات المستولى عليها بإحدى الجراجات بالمنطقة محل سكن أحدهما.  

كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة شبرا.. وبحوزتهما (فرد خرطوش  - طلقتين من ذات العيار - سكينة قص مواسير - معدات وأدوات - 12 عداد مياه) وإعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه بأسلوب الفك وإعترفا بإرتكاب عدد (12) واقعة سرقة بذات الأسلوب.
 
وأخيراً تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامه بعرض ساعة حائط "أنتيك" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع سعرها الحقيقى وأقر بسرقتها من شقة أعلى محل سكنه بدائرة القسم بأسلوب "كسر النافذة" وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات عبارة (3 ساعة يد - آلة حاسبة  - مكواة شعر – ريسيفر – 2 مطرقة فضية - غطاء بوتاجاز) وبإستدعاء مالك الشقة تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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