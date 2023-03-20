عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسعار بيستون T77 برو وB70 الجديدة.. كريستيانو رونالدو يطلب إحضار سياراته من البرتغال

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

تنتمي سيارة فيات بولونيز موديل 1990 الي فئة السيارات الهاتشباك كبيرة الحجم "العائلية"، ويبحث المصريين الأن عن سيارات مستعملة تناسب احتياجاتهم، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة، مما أدي الي الاتجاه الي سوق السيارات المستعملة بسبب تواجد مختلف الطرازات به، وظهرت فيات بولونيز في مصر من عام 1986 وظل إنتاجها مستمر حتي عام 1991.

 

ينتشر داخل مصر العديد من إصدارات الموتوسيكلات الجديدة، وزاد عرض تلك "الموتوسيكلات" خلال الفترة الماضية بسبب زيادة أسعار السيارات، مما جعل الكثير من الشباب والمواطنين يلجئون لشراء الموتوسيكل الجديدة، بالإضافة الي أن الموتوسيكلات الآن هي أرخص وسلة مواصلات في مصر وغير ومكلفة .

 

شهد سوق السيارات المصري خلال هذه الفترة تغير في أسعار الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، ويعود تغير الأسعار الي عدة عوامل أهمها، عدم استقرار سعر الدولار، مما أدي الي ارتفاع أسعار سيارتين من إصدارات بيستون الصينية وهم سيارة بيستون T77 برو وسيارة B70 موديل 2023 .

 

تسعي شركة رينو لتوسيع  مبيعات سياراتها الكهربائية، وذلك لأن السيارات الكهربائية تعمل علي تقليل الانبعاثات بشكل كبير، وكشفت الشركة العام الماضي عن إحدى سياراتها الكهربائية وهي سيارة  كانجو، وتنافس السيارة الكهربائية الجديدة من رينو كلاً من " سيارة بيجو e-Partner، وأوبل Combo-e، وتويوتا Pro-Ace City".

 

توافره سيارة Togg الكهربائية حالياً في الأسواق داخل تركية، وتنتمي سيارة  Togg الكهربائية  الي فئة السيارات الـ SUV ، وقد تم  فتح باب الحجز لأول طرازاتها الكهربائية T10X.

أرسل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي طلبا لإحضار سيارات من  سياراته المتواجدة في البرتغال الي السعودية .

 

حصلت سيارة أودي Q5 موديل 2024 الألمانية علي الكثير من التحديثات، وجاءت التحديثات لتشمل المصابيح الأمامية، وظهر ذلك التغير عندما التقط مصورين التجسس صور لسيارة أودي Q5 2024 أثناء اختبارها .

 

ظهرت سيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 في جيلها الأول عام 2018، ومازالت حتي الأن في جيلها الأول، ولكن السيارة المقدمة اليوم هيونداي باليسايد هي نسخة فيس لفت، وتنتمي سيارة باليسايد الي فئة السيارات الـ SUV  كبيرة الحجم التي تنتجها شركة هيونداي .

فيات بولونيز موتوسيكل بوكسر بجاج بيستون T77 بيستون T77 برو B70 رينو Kangoo E-Tech Togg الكهربائية كريستيانو رونالدو اودي Q5 هيونداي باليسايد 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

80 جنيهًا للكرتونة.. مفاجأة في أسعار البيض قبل ساعات من رمضان

الأزمات تحاصر إمام عاشور ومفاجأة حول انتقاله للأهلي | تفاصيل

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات.. اشتري أشهر عربات فيات بـ 15 ألف جنيه.. أرخص سعر لـ نيسان صني موديل 2023

أخبار السيارات| بتكنولوجيا فرنسية متطورة.. أسعار ومواصفات بيجو 5008 .. وسكودا كاميك 2023 من جديد في مصر

أخبار السيارات |أرخص سيدان "زيرو" وسعرها في مصر.. 5 موديلات هاتشباك جديدة تبدأ من 299 ألف جنيه

أخبار السيارات|هوندا سيفيك أوتوماتيك بـ 65 ألف جنيه.. أرخص عربية رياضية من MG

أخبار السيارات|أشهر 5 سيارات صينية في مصر.. أشهر سيارة هاتشباك فرنسية بـ 100 جنيه

أخبار السيارات| أسعار سوبارو موديلات 2023 في مصر.. هيونداي توسان الـ SUV زيرو بسعر مغري

أخبار السيارات| سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023 فى مصر..أسعار سيارات سكودا 2023 في مصر..موعد ظهور هافال H5

أخبار السيارات|فولكس فاجن تيجوان بخصم 70%.. 5 موديلات مستعملة بأسعار أقل من 180 ألف جنيه

ترشيحاتنا

تعليق مفاجئ من الكرملين بشأن اتصال الرئيس الصيني بـ بايدن من روسيا

نقيب المأذونين يكشف حقيقة زيادة أسعار توثيق عقود الزواج.. فيديو

السجن 10 سنوات لمستريح البيتكوين بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه

لأول مرة.. مراكز الإصلاح والتأهيل من دون غارمين وغارمات

دعا لمحاسبة المسؤولين.. وزير الخارجية الأمريكي يتهم الجيش الإثيوبي بارتكاب جرائم حرب

أمريكا توجه اتهامات حادة للتنين الصيني والدب الروسي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عادات سيئة تدمر الشعر.. تجنبيها فورا

تحذير عاجل من ارتفاع درجة حرارة الأرض بداية هذا العام.. ما الحل؟

تظهر على الفك.. علامة غريبة تشير لإصابتك بمشكلة في القلب

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز.. كيف تكتشف المخلل الفاسد قبل الشراء

فيديو

مش تنكة وأجود قرآن.. بسنت شوقي ترد على منتقدي طريقة كلامها بالإنجليزية

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

رماها تحت عربية.. قصة عامل اعتدى على قطة في مطعم بوسط البلد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ