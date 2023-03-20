أخبار السيارات| أسعار بيستون T77 برو وB70 الجديدة.. كريستيانو رونالدو يطلب إحضار سياراته من البرتغال

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تنتمي سيارة فيات بولونيز موديل 1990 الي فئة السيارات الهاتشباك كبيرة الحجم "العائلية"، ويبحث المصريين الأن عن سيارات مستعملة تناسب احتياجاتهم، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة، مما أدي الي الاتجاه الي سوق السيارات المستعملة بسبب تواجد مختلف الطرازات به، وظهرت فيات بولونيز في مصر من عام 1986 وظل إنتاجها مستمر حتي عام 1991.

ينتشر داخل مصر العديد من إصدارات الموتوسيكلات الجديدة، وزاد عرض تلك "الموتوسيكلات" خلال الفترة الماضية بسبب زيادة أسعار السيارات، مما جعل الكثير من الشباب والمواطنين يلجئون لشراء الموتوسيكل الجديدة، بالإضافة الي أن الموتوسيكلات الآن هي أرخص وسلة مواصلات في مصر وغير ومكلفة .

شهد سوق السيارات المصري خلال هذه الفترة تغير في أسعار الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، ويعود تغير الأسعار الي عدة عوامل أهمها، عدم استقرار سعر الدولار، مما أدي الي ارتفاع أسعار سيارتين من إصدارات بيستون الصينية وهم سيارة بيستون T77 برو وسيارة B70 موديل 2023 .

تسعي شركة رينو لتوسيع مبيعات سياراتها الكهربائية، وذلك لأن السيارات الكهربائية تعمل علي تقليل الانبعاثات بشكل كبير، وكشفت الشركة العام الماضي عن إحدى سياراتها الكهربائية وهي سيارة كانجو، وتنافس السيارة الكهربائية الجديدة من رينو كلاً من " سيارة بيجو e-Partner، وأوبل Combo-e، وتويوتا Pro-Ace City".

توافره سيارة Togg الكهربائية حالياً في الأسواق داخل تركية، وتنتمي سيارة Togg الكهربائية الي فئة السيارات الـ SUV ، وقد تم فتح باب الحجز لأول طرازاتها الكهربائية T10X.

أرسل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي طلبا لإحضار سيارات من سياراته المتواجدة في البرتغال الي السعودية .

حصلت سيارة أودي Q5 موديل 2024 الألمانية علي الكثير من التحديثات، وجاءت التحديثات لتشمل المصابيح الأمامية، وظهر ذلك التغير عندما التقط مصورين التجسس صور لسيارة أودي Q5 2024 أثناء اختبارها .

ظهرت سيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 في جيلها الأول عام 2018، ومازالت حتي الأن في جيلها الأول، ولكن السيارة المقدمة اليوم هيونداي باليسايد هي نسخة فيس لفت، وتنتمي سيارة باليسايد الي فئة السيارات الـ SUV كبيرة الحجم التي تنتجها شركة هيونداي .