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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر هيونداي باليسايد 2023 في السعودية| صور

هيونداي باليسايد
هيونداي باليسايد 2023 

ظهرت سيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 في جيلها الأول عام 2018، ومازالت حتي الأن في جيلها الأول، ولكن السيارة المقدمة اليوم هيونداي باليسايد هي نسخة فيس لفت، وتنتمي سيارة باليسايد الي فئة السيارات الـ SUV  كبيرة الحجم التي تنتجها شركة هيونداي .

سيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 

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محرك هيونداي باليسايد موديل 2023

تستمد سيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 قوتها من محرك 6سلندر سعة 3800 سي سي، ينتج 291 حصان، وعزم أقصي للدوران 355 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعه في 8 ثواني، وتصل سرعة السيارة القصوى 210 كم/ساعه، وتستهلك لتر واحد من الوقود لقطع مسافة 11.1 كم/ساعة.

سيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 

أو محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، ينتج قوة 273 حصان، وعزم دوران 335 نيوتن/متر،  وتتسارع باليسايد من 0 إلى 100 كم/ساعه في 8.1 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 210 كم/ساعه.

أو محرك ديزل سعة 2200 سي سي، ينتج قوة تتراوح بين 193 و 200 حصان، وعزم دوران 441 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون 8 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى الي  190 كم/ساعة.

سيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 

مقصورة هيونداي باليسايد موديل 2023

تمتلك مقصورة سيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 مساحة واسعة تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب، وفرش مقاعد من الجلد، ولمسات ناعمة ورياضية، ومقاعد مكيفة تساعد على الاسترخاء لفترات طويلة، وأدوات تحكم.

سيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 

تصميم هيونداي باليسايد موديل 2023 الخارجي

تظهر سيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، شبك أمامي جديد معاد تصميمه، وأضواء أمامية، ومصابيح ضباب، وجنوط معدنية مقاس 20 بوصه، وتصميم ديناميكي للهواء.

سيارة هيونداي باليسايد موديل 2023 

سعر هيونداي باليسايد موديل 2023

يبدأ سعر هيونداي  باليسايد موديل 2023 في السعودية من 200 ألف ريال سعودي، وقد يرتفع السعر حسب المواصفات الإضافية التي يطلبها المشتري .

 

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