أحدث أسعار هيونداي i20 .. لو بتفكر في هاتشباك "زيرو" |صور

تقدم شركة هيونداي الكورية الجنوبية، الكثير من السيارات داخل السوق المصري، بين فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام، وايضا من فئة الهاتشباك، والتي تضم النسخة i20، حيث تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات مع قيمة سعرية تبدأ من 625 الف جنيه.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة هيونداي i20 في مصر بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

هيونداي i20

ابعاد السيارة هيونداي i20

الطول الكلي 4040 مم.

العرض الكلي 1775 مم.

الارتفاع الكلي 1420 مم.

خلوص ارضي 140 مم.

قاعدة عجلات طول 2580 مم.

سعة تخزين خلفية 140 لتر.

جنوط 16 بوصة.

هيونداي i20

القدرات الفنية لمحرك السيارة هيونداي i20

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

سعة 1400 سي سي.

قوة اجمالية 99 حصانا.

عزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي.

6 سرعات.

دفع أمامي.

هيونداي i20

تجهيزات السيارة هيونداي i20 بحسب الفئات المقدمة

شاشة وسائط بين 3.8 و 8 بوصة.

عجلة قيادة متعددة الاستخدام.

مرايات كهربائية.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا خلفية.

سنتر لوك.

مكيف هواء.

نظام صوتي ترفيهي.

من 4 لـ 6 مكبرات صوتية.

وسائد هوائية للحماية.

مكابح ABS و EBD ونظام التوازن الإلكتروني.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

نظام التوازن عند صعود المرتفعات.

هيونداي i20

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي i20 في مصر

الفئة الاولى بسعر 625 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 660 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 685 الف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 710 الف جنيه.