وكيل الشيوخ: مكانة المرأة محفورة في التاريخ وقدمت نموذجا يحتذى به

وجه المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، التحية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023 ، مؤكداً أن المرأة منذ فجر التاريخ قدمت نموذجاً يحتذى به ، حيث توجت المرأة المصرية كملكة تحكم إمبراطورية عظيمة ، في عصور الازدهار المصري في وقت كان العالم فيه ظلام ، وأن المرأة المصرية مكانتها العالية تضرب في جذور التاريخ، لتؤكد تقدير للمصريين للمرأة ودورها المحوري الكبير في الحفاظ على الأسرة والمجتمع.

وأضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، نقطة انطلاق جديدة للمرأة المصرية ، التي تعيش ازهي عصورها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية لتمكين المرأة عن جدارة واستحقاق في كل المجالات من خلال توفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتقوم بجهودها في خدمة وطنها.

وتابع أبو شقة أن الاحتفال في كل عام، يمثل فرصة عظيمه لتكريم المرأة وإحياء الذكرى والنضال الذي قادته النساء في ثورة 1919 أو علي مدار العصور للحصول على حقوقهن وتحسين أوضاعهن في المجتمع وهو يهدف كذلك إلى تسليط الضوء على حقوق المرأة وتكريمها ومساهماتها في المجتمع والاقتصاد والثقافة والحفاظ علي بنيان الأسرة.

وتقدم أبو شقة بالشكر إلي فخامة الرئيس السيسي الذي عظم مكانة المرأة وتحققت علي يدية إنجازات ، وأعاد لها مجدها.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر عدد من القرارات الداعمة أبرزها إصدار قرار بتمثيل المرأة، في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، والتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.