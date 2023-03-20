عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل الشيوخ: مكانة المرأة محفورة في التاريخ وقدمت نموذجا يحتذى به

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ

وجه المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، التحية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023 ، مؤكداً أن المرأة منذ فجر التاريخ قدمت نموذجاً يحتذى به ، حيث توجت المرأة المصرية كملكة تحكم إمبراطورية عظيمة ، في عصور الازدهار المصري في وقت كان العالم فيه ظلام ، وأن المرأة المصرية مكانتها العالية تضرب في جذور التاريخ، لتؤكد تقدير للمصريين للمرأة ودورها المحوري الكبير في الحفاظ على الأسرة والمجتمع.

وأضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، نقطة انطلاق جديدة للمرأة المصرية ، التي تعيش ازهي عصورها في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية لتمكين المرأة عن جدارة واستحقاق في كل المجالات من خلال توفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتقوم بجهودها في خدمة وطنها.

وتابع أبو شقة أن الاحتفال في كل عام، يمثل فرصة عظيمه لتكريم المرأة وإحياء الذكرى والنضال الذي قادته النساء في ثورة 1919 أو علي مدار العصور للحصول على حقوقهن وتحسين أوضاعهن في المجتمع وهو يهدف كذلك إلى تسليط الضوء على حقوق المرأة وتكريمها ومساهماتها في المجتمع والاقتصاد والثقافة والحفاظ علي بنيان الأسرة.

وتقدم أبو شقة بالشكر إلي فخامة الرئيس السيسي الذي عظم مكانة المرأة وتحققت علي يدية إنجازات ، وأعاد لها مجدها.

وكان  الرئيس السيسي قد أصدر عدد من القرارات الداعمة أبرزها إصدار قرار بتمثيل المرأة، في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، والتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ المرأة المصرية الأم المثالية 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 1919

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

اللاعب غاضب.. أفشه يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتحذير عاجل من الإدارة

ترشيحاتنا

نص كلمة وزيرة التضامن في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

عاجل.. 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوي بالدفاع الجوي

كارثة خلال 48 ساعة| العالم الهولندي يحذر من زلزال 22 مارس..ماذا سيحدث؟

بقرار الرئيس| وزير الداخلية يعلن الإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح

بعد توقع اعتقاله.. ترامب يتهم المدعي العام في مانهاتن بالتدخل بانتخابات 2024

جرائم إنسانية فادحة.. تقرير أممي صادم حول انتهاكات إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفو عن كافة الغارمات بالسجون| تفاصيل الإفراج عنهن وسداد ديونهن بقرار رئاسي

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بصور جديدة.. شاهد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2023|طارق لطفى يناقش المشاكل الزوجية وأزمة منتصف العمر فى "مذكرات زوج"

فيديو

رماها تحت عربية.. قصة عامل اعتدى على قطة في مطعم بوسط البلد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

أسعار الذهب في مصر واستقرار الدولار.. شاهد

بعد خلاف استمر لسنوات.. أحلام وعمرو أديب حبايب| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ