بتكريم عدد من الأمهات المثاليات.. حماة الوطن في دمياط ينظم احتفالية لعيد الأم

أقامت أمانة حزب حماة الوطن بمركز دمياط، مساء أمس، احتفالية عيد الأم تحت رعاية أمير الصديق، أمين حزب حماة الوطن بدمياط، وحضور الدكتورة سامية الزيني الأمين المساعد لأمانة المحافظة، والدكتورة سحر زغلول أمينة المرأة بالمحافظة، وفايزة حسن الأمين المساعد، وفضيلة الشيخ ياسين الأمير، أمين الشئون الدينية بالمحافظة، وتنظيم وإشراف أمانة مركز دمياط، بقيادة حسام الطواهي، أمين أمانة مركز دمياط، وأرزاق فودة أمينة المرأة بالمركز، ورباب سعد أمين مساعد المركز.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والوقوف دقيقة حداد علي روح شهداء مصر، وبخير الكلام القرآن الكريم، وكلمة الأستاذة الدكتورة سامية الزيني التي أوضحت الدور العظيم الذي تقوم به المرأة المصرية سواء ربة المنزل أو المرأة العاملة في العصر الحالي في تربية وإعداد جيل قادر علي مواجهة تحديات العصر، وأشارت أيضاً إلى الدور العظيم للأب في التوجيه والدعم والحماية للأسرة.

وقال حسام الطواهي إن الأم هي من تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متماسكة مترابطة، وهي من تظهر كنورٍ مضيء في الظلمات لترشدنا إلى الطريق الصحيح.

وقالت الدكتورة سحر زغلول أمينة المرأة، إن الأم جنة الدنيا والآخرة، و كنز من كنوز الدنيا ولا شيء يضاهيها، والفرق بين الأم والآخرين أنّها تتمنى أن تحمل عنا حزننا وهي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء.

وقد ثَمَّن "الصديق" في كلمته دور الأم العظيم، فقد شرفها الله وكرمها وذكر آلامها وتعبها في القرآن الكريم في قوله تعالي "حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلى وَهْنٍ وفصاله في عامين".

وتضمن الحفل مشاركة أشبال حزب حماة الوطن بدمياط، يامن محمد، خالد وليد مريل، دنيا وليد مريل، ميرنا وليد مريل، ومحمد المنزلاوى، بالأغاني الجميلة للأم، وتقديم الورود للأمهات المكرمات.

وشاركت أمانة السياحة بمركز دمياط بقيادة عيسى حرز ومحمد الجلاد بتقديم هدية قيمة وهي أداء العمرة لزيارة بيت الله الحرام، لإثنين من الأمهات المثاليات، وخصم ١٥٪؜ للمرافق، وهما الأم المثالية إيمان السيد غريب، والأم المثالية حمدية السيد بدر، وذلك بعد إجراء الاقتراع بين الأمهات المثاليات.

وقد قدم " الصديق" جزيل الشكر لأمانة المرأة بمركز دمياط بقيادة أرزاق فودة، ورباب سعد، عن "الفيلم التسجيلي" الرائع الذي وثق المجهود الكبير المبذول من أمانة المرأة في التواصل مع جميع الأمهات في قري مركز دمياط، ومشاركة حزب حماة الوطن بالحب والامتنان والعرفان بالجميل لكل أم في المحافظة، وفرحة الأمهات بالهدايا التي وزعتها أمانة للمرأة علي الأمهات في أماكن عملهم لتكريمهم وتقديم التهاني بعيد الأم.

كما أعلن الصديق أسماء الأمهات المثاليات لمركز دمياط كالتالي:

الأم المثالية الدكتورة سامية الزيني، الأم المثالية الدكتورة سحر زغلول، الأم المثالية الأستاذة فايزة حسن، الأم المثالية: إيمان السيد الغريب شعيب، الأم المثالية حمدية سلامة بدر،

الأم المثالية: سعاد على الجنيدى.

الأم المثالية: عواطف الفيومى.

الأم المثالية: دولة محمد عبدالله

الأم المثالية:حياة محمود الشربجى الغيطانى.

الأم المثالية:نجلاء سعد عبدالحميد.

الأم المثالية:فاطمه طه فشور.

الأم المثالية:شهيرة يوسف عيسى.

الأم المثالية:نصرة على حسن الامبابى.

الأم المثالية: زينب صبح رضوان.

الأم المثالية:نجاح محمد على أبو شوشة

الأم المثالية: أميمة صلاح الدين الزاهد.

الأم المثالية:حسنية طه شبار.

الأم المثالية: أم هاشم السعيد الشبورة.