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توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات لعام 2023، بحضور السيدة قرينته. 

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بالاحتفالية إن لقائه السنوي تتجدد معه سعادته باللقاء مع عظيمات مصر، وأن المرأة المصرية لها دور كبير في المجتمع.

وقدم التحية لكل امرأة مصرية، قائلا: انهن مبعث فخره، وصوت الضمير، ورمز التضحية والرحمة، و مصدر السعادة و البهجة و الداعم فى وقت الشدة.
و أنه يفخر كل عام بما تحققه المرأة من إنجازات، في جميع المجالات.

وأشار إلى أن المرأة بجميع أدوارها فى المجتمع أثبتت أنها ذات وعى سليم و لديها موضوعية، وهى قوة دفع قوية للوطن فى المنح، و الشدائد".

شهر رمضان

وأوضح الرئيس أنه بـ مناسبة هذا اليوم، وبـ مناسبة شهر رمضان، اعاده الله على الجميع بخير وسلام.

فلو اخذ كل رجل باله من كل كلمة أو تصرف، يقولها لـ زوجته، أو ابنته ، أو في أي مكان بالعمل، سيتجنب رد الفعل غير المتوقع .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

تسنيم خيري الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية المرأة المصرية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2023 الأمهات المثاليات

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