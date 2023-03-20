عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل صيام يوم الشك حرام؟.. علي جمعة: احذروه و5 أيام أخرى

هل صيام يوم الشك
هل صيام يوم الشك

نودع اليوم الثامن والعشرين من شعبان وهو ما يعني قرب يوم الشك ، وحيث من عادة البعض الصيام في النصف الثاني من شعبان لتعويض ما فاتهم بنصفه الأول من الفضل والثواب، وهو ما يطرح السؤال عن هل صيام يوم الشك حرام ؟، حيث إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان الفضيل.

دعاء يوم 28 شعبان لمن ضاق عليه الحال.. بـ17 كلمة تأتيك البشرى

متى يبدأ رمضان 2023؟.. فلكيا بعد 58 ساعة والإفتاء تحسم غدا

هل صيام يوم الشك حرام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن يوم الشك يحرم صيامه من ستة أيام .

وأوضح “ جمعة ” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( هل صيام يوم الشك حرام ،  إذا كان في الجو سحاب أو غبار هل يتوجب القول بصيام يوم الشك احتياطا لاحتمال أن الشهر قد دخل ؟ )،  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرم  صيام يوم الشك ويوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق ـ أما يوم الشك  فهو يبني النفسية المسلمة التي تعبد الله عز وجل عن بصيرة وعن يقين.

وتابع: وعن ثبات لا عن ظن ولا عن وهم ولا عن تشكك وتردد أبدًا  فنحن نعبد الله كما يريد ولا نعبد الله تعالى كما نريد ، ولذلك فيوم الشك يحرم  صيامه ، ليس هناك احتياط ، لأن فيه نص بأمر نهى عن صيام يوم الشك .

وأضاف أن هذا في أس العلاقة بين العبد وربه، ولذلك يفطر المريض الذي أمره الطبيب أو جرت عليه العادة بالإفطار لأن الله نص على ذلك ولا يقول أحدهم ليلقى الله صائمًا، يقول الإمام الغزالي فإذا مات بسبب مرضه مات مفطرًا ، لا ينعقد صيامه أصلاً فكأنه مات مفطرًا عاصيًا ، لو أفطر لأطاع.

ونبه إلى أنه كذلك المرأة الحائض لو داهمها الحيض أفطرت عبادة لله تعالى طاعة لله ، فهو تعالى الذي يقول متى نصوم ومتى لا نصوم ولذلك يجب أن نجعل الصيام طاعة، وسبب عدم إدراك الرؤية قد يكون السحاب أو الغبار أو ضعف البصر أو دقة الهلال أو عدم مكثه في الأفق فترة يستطيع الراصد أن يرصدها وقد يكون ضياء الشمس يخبئه ويخفيه ، لذلك قال : ( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا).

حكم صيام يوم الشك

وعن حكم صيام يوم الشك، الذي يصومه البعض مخافة الإفطار في يوم دخول شهر رمضان، دون معرفة أو التأكيد على رؤية هلال شهر رمضان، وخاصة في حالة أن يكون الجو ملبد بالغيوم والسحب، أو به غبار يصعب معه رؤية الهلال.

وعن حكم صيام يوم الشك، فإنه يحرم على المرء صيام يوم الشك، في حالة عدم التمكن من رؤية الهلال بسبب السحب أو غيرها، مستعينًا بقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم "فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا"، وعلى المسلمين أن يقولوا : "سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير"

 

هل صيام يوم الشك هل صيام يوم الشك حرام صيام يوم الشك حكم صيام يوم الشك يوم الشك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

80 جنيهًا للكرتونة.. مفاجأة في أسعار البيض قبل ساعات من رمضان

الأزمات تحاصر إمام عاشور ومفاجأة حول انتقاله للأهلي | تفاصيل

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

ترشيحاتنا

تعليق مفاجئ من الكرملين بشأن اتصال الرئيس الصيني بـ بايدن من روسيا

نقيب المأذونين يكشف حقيقة زيادة أسعار توثيق عقود الزواج.. فيديو

السجن 10 سنوات لمستريح البيتكوين بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه

لأول مرة.. مراكز الإصلاح والتأهيل من دون غارمين وغارمات

دعا لمحاسبة المسؤولين.. وزير الخارجية الأمريكي يتهم الجيش الإثيوبي بارتكاب جرائم حرب

أمريكا توجه اتهامات حادة للتنين الصيني والدب الروسي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عادات سيئة تدمر الشعر.. تجنبيها فورا

تحذير عاجل من ارتفاع درجة حرارة الأرض بداية هذا العام.. ما الحل؟

تظهر على الفك.. علامة غريبة تشير لإصابتك بمشكلة في القلب

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز.. كيف تكتشف المخلل الفاسد قبل الشراء

فيديو

مش تنكة وأجود قرآن.. بسنت شوقي ترد على منتقدي طريقة كلامها بالإنجليزية

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

رماها تحت عربية.. قصة عامل اعتدى على قطة في مطعم بوسط البلد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ