هل صيام يوم الشك حرام؟.. علي جمعة: احذروه و5 أيام أخرى

نودع اليوم الثامن والعشرين من شعبان وهو ما يعني قرب يوم الشك ، وحيث من عادة البعض الصيام في النصف الثاني من شعبان لتعويض ما فاتهم بنصفه الأول من الفضل والثواب، وهو ما يطرح السؤال عن هل صيام يوم الشك حرام ؟، حيث إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان الفضيل.

هل صيام يوم الشك حرام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن يوم الشك يحرم صيامه من ستة أيام .

وأوضح “ جمعة ” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( هل صيام يوم الشك حرام ، إذا كان في الجو سحاب أو غبار هل يتوجب القول بصيام يوم الشك احتياطا لاحتمال أن الشهر قد دخل ؟ )، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرم صيام يوم الشك ويوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق ـ أما يوم الشك فهو يبني النفسية المسلمة التي تعبد الله عز وجل عن بصيرة وعن يقين.

وتابع: وعن ثبات لا عن ظن ولا عن وهم ولا عن تشكك وتردد أبدًا فنحن نعبد الله كما يريد ولا نعبد الله تعالى كما نريد ، ولذلك فيوم الشك يحرم صيامه ، ليس هناك احتياط ، لأن فيه نص بأمر نهى عن صيام يوم الشك .

وأضاف أن هذا في أس العلاقة بين العبد وربه، ولذلك يفطر المريض الذي أمره الطبيب أو جرت عليه العادة بالإفطار لأن الله نص على ذلك ولا يقول أحدهم ليلقى الله صائمًا، يقول الإمام الغزالي فإذا مات بسبب مرضه مات مفطرًا ، لا ينعقد صيامه أصلاً فكأنه مات مفطرًا عاصيًا ، لو أفطر لأطاع.

ونبه إلى أنه كذلك المرأة الحائض لو داهمها الحيض أفطرت عبادة لله تعالى طاعة لله ، فهو تعالى الذي يقول متى نصوم ومتى لا نصوم ولذلك يجب أن نجعل الصيام طاعة، وسبب عدم إدراك الرؤية قد يكون السحاب أو الغبار أو ضعف البصر أو دقة الهلال أو عدم مكثه في الأفق فترة يستطيع الراصد أن يرصدها وقد يكون ضياء الشمس يخبئه ويخفيه ، لذلك قال : ( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا).

حكم صيام يوم الشك

وعن حكم صيام يوم الشك، الذي يصومه البعض مخافة الإفطار في يوم دخول شهر رمضان، دون معرفة أو التأكيد على رؤية هلال شهر رمضان، وخاصة في حالة أن يكون الجو ملبد بالغيوم والسحب، أو به غبار يصعب معه رؤية الهلال.

وعن حكم صيام يوم الشك، فإنه يحرم على المرء صيام يوم الشك، في حالة عدم التمكن من رؤية الهلال بسبب السحب أو غيرها، مستعينًا بقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم "فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا"، وعلى المسلمين أن يقولوا : "سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير"