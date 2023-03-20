المركز الثقافي الروسي العربي: العالم يتأهب لتحالف بين موسكو وبكين ضد أمريكا

قال الدكتور عباس حبيش نائب رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن السلطة الأوكرانية للأسف لا يوجد لديها استقلالية قرار، من أخذ القرار قبل أن يأتي الرئيس الصيني إلى روسيا هو منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كيربي أعلن مسبقا رفض أي هدنة، أمريكا لا تريد وقف الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي تتحدث فيه الصين عن السلام، وقال الرئيس الصيني إن بلاده ستقف بجوار روسيا لحماية النظام العالمي.

ولفت إلى أن الرئيس الصيني في زيارة غير عادية، فهذا الوفد المرافق له يضم معظم الأعضاء الكبار في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، ونواب رؤساء الوزراء، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والطاقة، وغيرهم، هذا وفد جاء لتخطيط تحالف تاريخي لعشرات السنوات ضد الغطرسة الأمريكية، على حد وصفه.

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن علاقة بلاده بالصين هي علاقة شراكة استراتيجية، فالصين لديها مشكلة في تايوان وأمريكا طرف فيها، ولو لم تدعم روسيا الآن فسوف تواجه أمريكا بمفردها.

وأوضح أن العالم تغير، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الوحيد، هناك علاقات صينية روسية، وعلاقات صينية مع دول آسيا وإفريقيا، والصين الآن تطرح مبادرة من 12 بندا لإنهاء الحرب عبر حوار عقلاني، في الوقت الذي لم تكن فيه أمريكا أبدا في تاريخ الصراعات دولة عادلة.