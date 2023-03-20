عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المركز الثقافي الروسي العربي: العالم يتأهب لتحالف بين موسكو وبكين ضد أمريكا

صدى البلد

قال الدكتور عباس حبيش نائب رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن السلطة الأوكرانية للأسف لا يوجد لديها استقلالية قرار، من أخذ القرار قبل أن يأتي الرئيس الصيني إلى روسيا هو منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كيربي أعلن مسبقا رفض أي هدنة، أمريكا لا تريد وقف الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي تتحدث فيه الصين عن السلام، وقال الرئيس الصيني إن بلاده ستقف بجوار روسيا لحماية النظام العالمي.

ولفت إلى أن الرئيس الصيني في زيارة غير عادية، فهذا الوفد المرافق له يضم معظم الأعضاء الكبار في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، ونواب رؤساء الوزراء، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والطاقة، وغيرهم، هذا وفد جاء لتخطيط تحالف تاريخي لعشرات السنوات ضد الغطرسة الأمريكية، على حد وصفه.

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن علاقة بلاده بالصين هي علاقة شراكة استراتيجية، فالصين لديها مشكلة في تايوان وأمريكا طرف فيها، ولو لم تدعم روسيا الآن فسوف تواجه أمريكا بمفردها.

وأوضح أن العالم تغير، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الوحيد، هناك علاقات صينية روسية، وعلاقات صينية مع دول آسيا وإفريقيا، والصين الآن تطرح مبادرة من 12 بندا لإنهاء الحرب عبر حوار عقلاني، في الوقت الذي لم تكن فيه أمريكا أبدا في تاريخ الصراعات دولة عادلة.

 

الرئيس الصينى الولايات المتحدة البيت الأبيض فلاديمير بوتين الرئيس الروسى روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

80 جنيهًا للكرتونة.. مفاجأة في أسعار البيض قبل ساعات من رمضان

الأزمات تحاصر إمام عاشور ومفاجأة حول انتقاله للأهلي | تفاصيل

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

ترشيحاتنا

تعليق مفاجئ من الكرملين بشأن اتصال الرئيس الصيني بـ بايدن من روسيا

نقيب المأذونين يكشف حقيقة زيادة أسعار توثيق عقود الزواج.. فيديو

السجن 10 سنوات لمستريح البيتكوين بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه

لأول مرة.. مراكز الإصلاح والتأهيل من دون غارمين وغارمات

دعا لمحاسبة المسؤولين.. وزير الخارجية الأمريكي يتهم الجيش الإثيوبي بارتكاب جرائم حرب

أمريكا توجه اتهامات حادة للتنين الصيني والدب الروسي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عادات سيئة تدمر الشعر.. تجنبيها فورا

تحذير عاجل من ارتفاع درجة حرارة الأرض بداية هذا العام.. ما الحل؟

تظهر على الفك.. علامة غريبة تشير لإصابتك بمشكلة في القلب

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز.. كيف تكتشف المخلل الفاسد قبل الشراء

فيديو

مش تنكة وأجود قرآن.. بسنت شوقي ترد على منتقدي طريقة كلامها بالإنجليزية

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

رماها تحت عربية.. قصة عامل اعتدى على قطة في مطعم بوسط البلد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ