التوني مديرا لمركز ابداع قبة الغوري..تفاصيل

اصدر دكتور هانى ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية قرارا بتولى الفنان الدكتور عامر التونى ادارة مركز الابداع الفنى بقبة الغورى ، وذلك تماشيا مع سياسة قطاع الصندوق فى الارتقاء بالذوق العام.



يعد عامر التونى أحد أشهر المنشدين الصوفيين فى مصر خلال العشرين عاما الماضية، تخرج التونى من كلية التربية قسم اللغة العربية، حصل على الدكتوراه فى الطرق الصوفية و المولويه التى تأسست على يد جلال الدين الرومى.



اسس فرقة المولوية المصرية عام 1994 والتى تجذب الجماهير من جميع انحاء البلاد، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية، شاركت الفرقة بعروضها فى اكثر من خمسين دولة منها: تونس، المغرب، الجزائر، اليابان، سنغافورة، تايلاند، أندونسيا، فيتنام، الصين، ماليزيا، الكويت، العراق، لبنان، سوريا، أسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورج، الدنمارك، وأمريكا، بالاضافة الى العديد من المشاركات بالهند مثل حفل عشاء القمة الهندية الإفريقية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، حفل ختام مهرجان السينما بالهند، و ومهرجان «صوفى سوتره» فى كالكتا بالهند ، كما شاركت الفرقة فى العديد من الاحداث الهامة داخل مصر كان اخرها مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ.