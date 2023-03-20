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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمناسبة اليوم العالمي للشعر.. 40% خصما على جميع إصدارات المركز القومي للترجمة

صدى البلد

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي تخفيضات ٤٠٪؜ على جميع اصداراته غدًا "الثلاثاء"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشعر الذي يوافق ٢١ مارس من كل عام.
 

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يقدم المركز القومي للترجمة تخفيضات على مجموعة من أهم و أحدث الاصدارات، منها: الأرض الحمراء: جغرافيا الآثار في صحراء مصر الشرقية" من تأليف ستيفين سايد بوثام ، ومارتن هانس و هيندرايكي نوينزو، ترجمة عاطف معتمد ،ريهام أبو دنيا، محمد رزق و عزت ريان، ومن سلسلة الشعر "تأملات في مواقف منصور الحلاج " من تأليف بيير جوريس ترجمة صفاء فتحي، "محنة الإرهاب :سلطات الدولة" من تأليف فرانسوا سان يونيه ترجمة يسرا عمر الفاروق، "رسالة الخلود" جاويد نامه" لمحمد إقبال ترجمة محمد السعيد جمال الدين، "فجر الثقافة البشرية" من تأليف ريتشارد ج.كلاين وبليك إدجار ترجمة عبده الريس، "المناظرة الكبرى" من تأليف يوفال ليفين ترجمة نشأت باخوم، "تاريخ الأدب العربي الحديث" من تحرير محمد مصطفى بدوي ترجمة عبد المقصود عبد الكريم، "تجاوز الوضعية والنسبوية :النظرية و المنهج والدليل" من تأليف لاري لودان ترجمة فاطمة إسماعيل و من مراجعة مصطفى لبيب، "الأنثروبولوجيا و العالم الشامل "من تأليف مارك أوجيه و من ترجمة رانيا الحسيني، "أحد رواد الدبلوماسية المصرية: فرج ميخائيل موسى بك1892-1947) من تأليف فرج موسى ترجمة دينا قابيل و منى عبد الله.

ومن سلسلة الإبداع القصصي رواية "اختفاء فتاة اسمها تشن جينفانغ" من تأليف شي إيفنغ ترجمة ميرا أحمد، "هندسة الخلايا الجذعية أساسيات وممارسات" من تحرير دافيد شافير، جوزيف برونزينو و دونالد بيترسون ترجمة مختار الظواهري، "التدريب على العلاقات الإنسانية :نظرية التدريب و تطبيقها على العزب و الأزواج و الأبناء" من تأليف يوسي ليفيس و إلين كوكس ترجمة منال زكريا، "نحن ذوات إنسانية" من تأليف ألان تورين ترجمة صالح راشد، "نور من الظلام :السيرة الذاتية لاّرثر فيرجسون ماكالان رائد التراكوما "من تأليف مايكل ماكالان ترجمة احمد زكي أحمد
"عصر العلم :ماذا تعلم العلماء في القرن العشرين "من تأليف جيرارد بيل ترجمة حسين ثابت.

كما تشمل الاصدارات "المائة عام القادمة: استشراف القرن الحادي و العشرين" من تأليف جورج فريدمان ترجمة عبد الحميد السعدي، "استفزازات فلسفية:الفلسفة للمدارس الثانوية" من تأليف ديفيد بيرش ترجمة كرم عباس، "الشواش:الفوضى في الطبيعة " ترجمة فتح الله الشيخ و أحمد السماحي ، رواية "فيرا" من تأليف ألكسندر سنيجريوف ترجمة محمد رياض غلوش ومن تقديم أنور 
إبراهيم.

القومي للترجمة الدبلوماسية المصرية المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي المركز القومي

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