مساعد وزير الخارجية الأسبق: الدول العربية أعادت ترتيب أوراقها بعد الربيع العربي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منطقة الشرق الأوسط منذ بيان قمة العلا في يناير 2021 وقبل صدور هذا البيان في سبتمبر 2020 كان هناك تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطلعه لتحسين العلاقات مع مصر، ومنطقة الشرق الأوسط، التي تشهد تغيرات عن المشهد الذي ساد المنطقة خلال الربيع العربي منذ نهايات 2010 وحتى ثورة 30 يونيو ثم التدخل العسكري الروسي في سوريا في سبتمبر 2015.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات الحادثة أدخلت تعديلا جذريا على مسار الربيع العربي في المنطقة، فالقوى الإقليمية والدول العربية الرئيسية أعادت ترتيب أوراقها على ضوء الدروس المستفادة من الخمس سنوات والتدخلات الأجنبية، والتحالفات سريعة التغير في المنطقة، وإنشاء مليشيات مسلحة من بعض القوى الدولية والدول لتحقيق أجندات سياسية في الشرق الأوسط.

وتابع: «القوى الإقليمية والدول العربية الرئيسية ومن بينها مصر والسعودية والإمارات أدركت أن الوضع العام في المنطقة يتطلب إعادة تقييم لمسار الأحداث السابقة، ترتب على هذا أن تركيا كانت أكبر الدول التي تدخلت في الشأن العربي مما عكس هذا التدخل في ليبيا وسوريا والعراق وشرق المتوسط».