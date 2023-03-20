عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الدول العربية أعادت ترتيب أوراقها بعد الربيع العربي

صدى البلد

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منطقة الشرق الأوسط منذ بيان قمة العلا في يناير 2021 وقبل صدور هذا البيان في سبتمبر 2020 كان هناك تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطلعه لتحسين العلاقات مع مصر، ومنطقة الشرق الأوسط، التي تشهد تغيرات عن المشهد الذي ساد المنطقة خلال الربيع العربي منذ نهايات 2010 وحتى ثورة 30 يونيو ثم التدخل العسكري الروسي في سوريا في سبتمبر 2015.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات الحادثة أدخلت تعديلا جذريا على مسار الربيع العربي في المنطقة، فالقوى الإقليمية والدول العربية الرئيسية أعادت ترتيب أوراقها على ضوء الدروس المستفادة من الخمس سنوات والتدخلات الأجنبية، والتحالفات سريعة التغير في المنطقة، وإنشاء مليشيات مسلحة من بعض القوى الدولية والدول لتحقيق أجندات سياسية في الشرق الأوسط.

وتابع: «القوى الإقليمية والدول العربية الرئيسية ومن بينها مصر والسعودية والإمارات أدركت أن الوضع العام في المنطقة يتطلب إعادة تقييم لمسار الأحداث السابقة، ترتب على هذا أن تركيا كانت أكبر الدول التي تدخلت في الشأن العربي مما عكس هذا التدخل في ليبيا وسوريا والعراق وشرق المتوسط».

الربيع العربي الخارجية الشرق الاوسط وزير الخارجية ثورة 30 يونيو مساعد وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

80 جنيهًا للكرتونة.. مفاجأة في أسعار البيض قبل ساعات من رمضان

بعد تصادم مروع.. مرور القاهرة: رفع حطام 3 سيارات أعلي كوبري أكتوبر

صراخ وبكاء.. أول برومو لبرنامج رامز جلال الجديد قبل عرضه في رمضان|شاهد

ترشيحاتنا

مع قرب شهر رمضان .. تحركات جديدة للحكومة لتوافر مختلف السلع بالأسواق

فاركو يتقدم بهدف أمام الاتحاد في كأس رابطة الأندية المحترفة

لضبط أسعار الحديد.. طلب عاجل من شعبة مواد البناء لأجهزة الدولة

أسعار تنافسية لـ اللحوم والفراخ والأرز والمكرونة قبل رمضان|جودة عالية وتخفيضات للنصف

إسرائيل.. حزب نتنياهو يصوت لصالح قانون تغيير النظام القضائي

الغرف التجارية عن "أهلا رمضان": كل معرض يبيع بـ2 مليون جنيه يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. السعادة تحميك من مرض خطير

صحيفة بريطانية: ذقن الرئيس الروسي بوتين تثير حيرة مسئول أوكراني

إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

مقالب رامز جلال.. أحمد السقا يأكل ثعبان في نيفر ايند

فيديو

مقالب رامز جلال.. أحمد السقا يأكل ثعبان في نيفر ايند

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم

صراخ وبكاء.. أول برومو لبرنامج رامز جلال الجديد قبل عرضه في رمضان|شاهد

مش تنكة وأجود قرآن.. بسنت شوقي ترد على منتقدي طريقة كلامها بالإنجليزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ