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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأكثر من 4 ملايين مشاهدة..

مصطفى شعبان يتربع على تريند تيك توك بـ"بابا المجال"

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

يواصل النجم مصطفى شعبان تصدر تريند "تيك توك" لليوم الثالث على التوالي بمقطع فيديو قصير نشره على حسابه الرسمي للترويج لمسلسله الجديد "بابا المجال" الذي ينافس بقوة في دراما رمضان 2023.

وشاهد الفيديو، الذي لم يتجاوز 9 ثوانٍ أكثر من 4 ملايين شخص خلال الـ 72 ساعة الماضية، وقال فيه "شعبان": "أخوك على قده بس مفيش حد قده.. وفي كارنا مفيش مقارنة.. أنا بابا المجال".

وبلغ معدل التفاعل مع الفيديو في اليوم الواحد أكثر من مليون مشاهدة وأبدى الكثير من الأشخاص في مصر والوطن العربي إعجابهم به، وجاءت التعليقات كالآتي: "بابا المجال واحد بس"، وعلق آخر: "اقسم بالله عم المجال طول عمرك يا مولانا"، وأضاف ثالث: "بستناك كل سنة بالتوفيق يا رب يا بابا المجال".

«بابا المجال»

مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الفن في مقدمتهم سوسن بدر، نسرين أمين، جومانا مراد، رياض الخولي، باسم سمرة، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ.

ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن.

بابا المجال مصطفى شعبان

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