الاتحاد السكندري وفاركو يلجآن لـ ضربات الجزاء في كأس رابطة الأندية

لجأ فريقا الاتحاد السكندري وفاركو إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما الإيجابي ٢-٢ قي إطار منافسات دور الـ ١٦ من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان أحرز الهدف الأول لفاركو أحمد مودي من ركلة جزاء تسبب فيها الهاني سليمان حارس الاتحاد السكندري في الدقيقة 40.

بينما أحرز أحمد عادل نجم الاتحاد هدف التعادل من خطأ دفاعي فادح من المدافع أحمد عوض.

بينما أحرز محمد محمود، نجم الاتحاد، الهدف الثاني في الدقيقة 72 بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء هدف التعادل لـ فاركو في الدقائق الأخيرة من المباراة ليتم اللجوء لضربات الجزاء.

تشكيل الاتحاد السكندري



حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل

خط الوسط: ناصر ناصر – خالد الغندور – محمد محمود

خط الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو – أحمد عادل

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

صبحي سليمان – ساليفو مومو – محمد فارس – أحمد بهاء – السيد سالم – فوزي الحناوي – أحمد حامدين – أحمد عيد – محمود عبد العزيز