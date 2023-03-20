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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تستهجن عقد مؤتمر بروكسل لدعم متضرري الزلزال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عبرت سوريا، الإثنين. عن استهجانها من عقد مؤتمر دولي دون التنسيق معها أو دعوتها للمشاركة فيه.

وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أعلن أن مانحين دوليين تعهدوا، الإثنين، في بروكسل، بتقديم سبعة مليارات يورو لمساعدة سكان تركيا وسوريا المتضررين من زلزال السادس من فبراير المدمر.

وقال المسؤول الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في نهاية مؤتمر دولي لدعم متضرري الزلزال: "فخور بإعلان أننا سنرى دعما إضافيا كبيرا. يبلغ إجمالي الالتزامات اليوم سبعة مليارات يورو"، حسبما أفادت "فرانس برس".

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن "القائمين على المؤتمر استبعدوا أيضاً مشاركة أبرز الفاعلين الإنسانيين الوطنيين من المنظمات غير الحكومية السورية".

وأوضحت الوزارة أن "هذا النهج لمنظمي المؤتمر وتسييسهم للعمل الإنساني والتنموي قد تجلى أيضاً في مواصلتهم فرض تدابيرهم القسرية اللا شرعية واللا إنسانية واللا أخلاقية على الشعب السوري، بما في ذلك الذين حلت عليهم الكارثة".

ولفتت إلى أن "هذه التدابير القسرية حالت دون توفير مستلزمات إنقاذ ضحايا الزلزال وتأمين الدعم للمتضررين منه على النحو الأفضل، وقد أثبتت الوقائع أن الاستثناءات التي تم الترويج لها من العقوبات القسرية الأمريكية والأوروبية ليست سوى إجراءات شكلية غير فعالة وذات طابع دعائي".

وتابع البيان أن "القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية تواصل سرقة آلاف براميل النفط السوري وتهريبه إلى خارج سورية، دون أن تكترث بحاجة المتضررين من الزلزال الماسة لموارد الطاقة لتشغيل مراكز الإيواء ومنظومات الإسعاف والمرافق الصحية والخدمية والنقل".

الاتحاد الأوروبي الخارجية السورية سوريا الشعب السوري مجلس الاتحاد الأوروبي تركيا وسوريا

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