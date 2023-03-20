مشيرة خطاب: المرأة حققت إنجازات في مجالات كثيرة أبرزها القطاع المصرفي

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المرأة حققت الكثير من الإنجازات في مجالات كثيرة، لكن في مجال إدارة الشركات كانت تحديا، وهناك نساء، خاصة في مجال القطاع المصرفي، تمثيل المرأة فيه مشرف للغاية، لكن يحتاج لدفعة.

وأضافت "خطاب"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن قرار زيادة الأنشطة التدريبية لزيادة تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار، وإلا ستكون قرارات شكلية وللاستهلاك المحلي.

وأشارت إلى أن قرار التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة يعبر عن الحكمة والرؤية في التفكير.

ولفتت أن التوسع في مشروعات الإدخار والإقراض الرقمي والمشروعات الصغيرة، حيث تعد النساء من أكبر المستفيدات في هذه المشروعات.

وأوضحت أن قرار الرئيس بتكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للتأكد من عدم وجود تمييز مستتر في التشريعات قد يحرم المرأة من فرصة مساوية مثل التي يتمتع بها الرجل، وهذا قرار هام.