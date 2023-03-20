عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للعام السادس على التوالي.. لماذا فنلندا أسعد دولة في العالم

للعام السادس على
للعام السادس على التوالي.. لماذا فنلندا أسعد دولة في العالم

للعام السادس على التوالي، تصدرت فنلندا المركز الأول عالميا في السعادة 2023، وفقا لتصنيف شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، فما السر وراء كون فنلندا الدولة الأسعد عالميا؟.  

اليوم العالمي للسعادة 2023..أول 10 دول تتمتع بالشعور الإيجابي بالعالم

الثانية بلد عربي غير متوقع.. هذه الدول الـ 10 الأتعس عالميا

 فنلندا أكثر دولة سعادة بالعالم 

أوضح  فرانك مارتيلا، المحاضر بجامعة آلتو الفنلندية، أن السر وراء كون  فنلندا الدولة الأسعد بالعالم يرجع إلى تفوقها في نظام الرعاية الاجتماعية إضافة إلى أن التخطيط الحضري في فنلندا يجعل الناس تشعر بالصحة والأمان.

وفي ذات السياق، أضافت ماركيتا كيتا ، الأستاذة بجامعة آلتو أن فنلندا تتمتع ببيئة عمل مثالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستدامة الاجتماعية بناء على دعم الترابط الاجتماعى بتوفير نظام يعزز التماسك  داخل وخارج المجتمع والترويج لثقافة الاختلاف. 

 وتهيئة المجتمع لحياة كريمة للجميع على مستوى الفرد والجماعة في الصحة والسكن والتعليم وغيرهم، إضافة إلى تحمل الفرد مسئولية النماء والتطور المستمر على نطاق اجتماعى شامل.

للعام السادس على التوالي.. لماذا فنلندا أسعد دولة في العالم

فنلندا هي دولة شمالية في أوروبا، وتعتبر واحدة من أكثر الدول الاجتماعية والتعليمية تقدما في العالم حيث تتميز بمجتمع متعلم ومنظم ومتحضر.

وتمتاز فنلندا بالمعالم السياحية والطبيعية الخلابة حيث تضم العديد من البحيرات الجميلة والغابات الخضراء المورقة والشواطئ الرملية الجميلة. 

وتعد صناعات فنلندا من أهم المصادر الاقتصادية في البلاد، حيث تتميز بصناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والورق واللحوم، إضافة إلى تميزها بالتعليم والبحث العلمي فهي تضم العديد من الجامعات الرائدة في العالم.

فنلندا تصدم السويد بقرار مفاجئ بشأن انضمامها للناتو

أردوغان: الناتو سيكون أقوى بعضوية فنلندا

بيان عاجل من روسيا بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو

في أبريل.. قرار عاجل من تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو

السعادة فنلندا الدولة الأسعد عالميا اسعد دولة بالعالم اليوم العالمي للسعادة اسعد دولة 2023 مميزات فنلندا فنلندا سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

يوم أسود.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن اعتقال الرئيس الأمريكي السابق ترامب

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بداية من 380 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر| صور

للعام السادس على التوالي.. لماذا فنلندا أسعد دولة في العالم

وزير متطرف ومجرم| أحمد موسى ينفعل بشدة على الهواء لهذا السبب.. فيديو

أبناء ريهام عبد الغفور يفاجئونها على الهواء لأول مرة .. فيديو

في مصلحة من.. هل يؤجل الكاف موعد مباراة الأهلي والهلال ؟

محمد العرابي: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي لا تغير حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان 2023| خالد يوسف يجمع 60 فنانا في سره الباتع .. تعرف على قنوات العرض والأحداث

الثانية بلد عربي غير متوقع.. هذه الدول الـ 10 الأتعس عالميا

اليوم العالمي للسعادة 2023..أول 10 دول تتمتع بالشعور الإيجابي بالعالم

مايا دياب ترقص مع راغب علامة وفارس كرم على أنغام "شيك شاك شوك"

فيديو

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

تركت البالية من أجل التمثيل .. وفاة الفنانة لبنى محمود بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ