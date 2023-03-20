للعام السادس على التوالي، تصدرت فنلندا المركز الأول عالميا في السعادة 2023، وفقا لتصنيف شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، فما السر وراء كون فنلندا الدولة الأسعد عالميا؟.

فنلندا أكثر دولة سعادة بالعالم

أوضح فرانك مارتيلا، المحاضر بجامعة آلتو الفنلندية، أن السر وراء كون فنلندا الدولة الأسعد بالعالم يرجع إلى تفوقها في نظام الرعاية الاجتماعية إضافة إلى أن التخطيط الحضري في فنلندا يجعل الناس تشعر بالصحة والأمان.

وفي ذات السياق، أضافت ماركيتا كيتا ، الأستاذة بجامعة آلتو أن فنلندا تتمتع ببيئة عمل مثالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستدامة الاجتماعية بناء على دعم الترابط الاجتماعى بتوفير نظام يعزز التماسك داخل وخارج المجتمع والترويج لثقافة الاختلاف.

وتهيئة المجتمع لحياة كريمة للجميع على مستوى الفرد والجماعة في الصحة والسكن والتعليم وغيرهم، إضافة إلى تحمل الفرد مسئولية النماء والتطور المستمر على نطاق اجتماعى شامل.

للعام السادس على التوالي.. لماذا فنلندا أسعد دولة في العالم

فنلندا هي دولة شمالية في أوروبا، وتعتبر واحدة من أكثر الدول الاجتماعية والتعليمية تقدما في العالم حيث تتميز بمجتمع متعلم ومنظم ومتحضر.

وتمتاز فنلندا بالمعالم السياحية والطبيعية الخلابة حيث تضم العديد من البحيرات الجميلة والغابات الخضراء المورقة والشواطئ الرملية الجميلة.

وتعد صناعات فنلندا من أهم المصادر الاقتصادية في البلاد، حيث تتميز بصناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والورق واللحوم، إضافة إلى تميزها بالتعليم والبحث العلمي فهي تضم العديد من الجامعات الرائدة في العالم.