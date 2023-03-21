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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج كوالكوم وبطارية ضخمة.. أفضل هاتف أوبو يمكنك شراؤه بسعر مناسب

هاتف أوبو OPPO A96
هاتف أوبو OPPO A96

يعد هاتف OPPO A96 من شركة أوبو واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية، والتي تقدم إمكانات متميزة مع سعر مناسب، حيث يضم الهاتف معالج من شركة كوالكوم الأمريكية مع بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع. 

 

وجاء هاتف أوبو OPPO A96 ، بشاشة مقاومة للمياه والغيار من نوع OLED، قياس 6.43 بوصة، وبجودة + FHD ، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودعم التدرج اللوني DCI-P3، مع ثقب في أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة. 

 

ويقدم هاتف أوبو OPPO A96 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED مثبت ضمن جزيرة الكاميرا، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل، مع ميزات HDR و panorama . 

 

ويحتوى هاتف أوبو OPPO A96 على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، تقوم بشحن البطارية بنسبة 50 % عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، في غصون 26 دقيقة فقط، مع ألوان الأزرق و الأسود. 

 

ويعمل هاتف أوبو OPPO A96 بمعالج من نوع Snapdragon 695 من شركة كوالكوم الأميركية يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت. 

 

ويتوفر هاتف أوبو OPPO A96 في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 7 آلاف و 200 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب المتجر وأيضا حسب النسخة.  

سعر هاتف أوبو OPPO A96

 

 

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