سمية أبو العينين: المؤسسة تقف بجانب أي امرأة لديها مشروع.. فيديو

قالت سمية أبو العينين رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية للنشاط الثقافي والاجتماعي، إن الأم والمرأة هي كل المجتمع وليس نصفه، وتم تدشين احتفالية عيد الأم؛ تقديرا لدور الأم في الأسرة والمجتمع.

ولفتت سمية أبو العينين خلال حفل الأم المثالية التي تنظمه المؤسسة، إلى أن سيدات مصر هن المكافحات المربيات في الأسرة، والله تعالى يكافئ كلُ على عمله، والظروف أثبتت أنها رغم قلة الإمكانيات أفضل من رجل في الكفاح.

وعلقت سمية أبو العينين: السيدة اللي بتخيط واللي بتخبز عيش واللي بتبيع خضار كلها قصص نجاح عظيمة، وتم اختيار عينة من بين أمثال هؤلاء السيدات وتكريمهن، مشددة على أن مؤسسة أبو العينين تقف بجانب أي امرأة لديها مشروع ويحتاج موارد ومساعدة، قائلة: «هنقف جنبها ونساعدها، والرزق مش في الكم ولكن في البركة».