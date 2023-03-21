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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمية أبو العينين: المؤسسة تقف بجانب أي امرأة لديها مشروع.. فيديو

سمية أبو العينين
سمية أبو العينين

قالت سمية أبو العينين رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية للنشاط الثقافي والاجتماعي، إن الأم والمرأة هي كل المجتمع وليس نصفه، وتم تدشين احتفالية عيد الأم؛ تقديرا لدور الأم في الأسرة والمجتمع.

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مؤسسة أبو العينين تكرم الأمهات المثاليات.. فيديو

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رشا مجدي عن مؤسسة أبو العينين: تعمل منذ 40 عاما ولا تقبل التبرعات

ولفتت سمية أبو العينين خلال حفل الأم المثالية التي تنظمه المؤسسة، إلى أن سيدات مصر هن المكافحات المربيات في الأسرة، والله تعالى يكافئ كلُ على عمله، والظروف أثبتت أنها رغم قلة الإمكانيات أفضل من رجل في الكفاح.

 

وعلقت سمية أبو العينين: السيدة اللي بتخيط واللي بتخبز عيش واللي بتبيع خضار كلها قصص نجاح عظيمة، وتم اختيار عينة من بين أمثال هؤلاء السيدات وتكريمهن، مشددة على أن مؤسسة أبو العينين تقف بجانب أي امرأة لديها مشروع ويحتاج موارد ومساعدة، قائلة: «هنقف جنبها ونساعدها، والرزق مش في الكم ولكن في البركة».

أبو العينين مساعدات احتفال التبرعات مؤسسة ابو العينين الأمهات المثاليات مؤسسة أبو العينين الخيرية سمية أبو العينين

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