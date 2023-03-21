فرج عامر: عمر الغنيمي لم يعد نائبا لرئيس سموحة بعد زوال صفته

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن اللواء سعيد رشاد أقام دعوى قضائية بسبب عدم دخوله في الانتخابات على مقعد نائب الرئيس، بسبب وجود لديه مشكلة في عضوية النادي.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "سعيد رشاد حصل على حكم قضائي بالحصول على كارنيه العضوية والترشح في الانتخابات، وما ترتب على ذلك من أثار، وتم تفسير الحكم بإعادة الانتخابات على منصب نائب الرئيس فقط خلال الجمعية العمومية القادمة".

وأضاف: "الحكم القضائي يؤكد زوال صفة نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي (عمر الغنيمي)، ولن يتم دعوته لاجتماعات المجلس، استنادًا للحكم القضائي وخطاب وزارة الشباب والرياضة".

وأكمل: "سيتم إجراء انتخابات جديدة ومن حق عمر الغنيمي الترشح وكذلك سعيد رشاد".

وأتم: "اتعامل مع الجميع داخل مجلس الإدارة وفقًا لمصلحة نادي سموحة فقط، ولم أقم بتهميش أي فرد والدليل النجاحات التي حدثت في عهدي خلال السنوات الماضية".