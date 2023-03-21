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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات ممتازة.. أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة في السوق المصري

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية، اقتناء هواتف شاومي، لكونها أفضل الهواتف التي يمكنها تقديم مواصفات قوية مع أسعار تناسب الفئة المتوسطة والشباب، ومن بين هذه الهواتف يأتي Xiaomi Redmi Note 11 الذي يوفر أداء جيدا بفضل معالج كوالكوم مع سعر مناسب.
 

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.43 بوصة، تقدم دقة 1080x2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وطبقة زجاج حماية ضد الكسر من نوع Corning Gorilla Glass 3، مع ألوان الأزرق الفاتح والغامق و الرمادي.  

 

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بمستشعر رئيسي بفتحة عدسة واسعة وبدقة 50 ميجابيكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل ، وكاميرا ثالثة من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومع كاميرا رابعة بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 على بطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويمكنها شحن البطارية بالكامل في غضون 60 دقيقة فقط ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف، وتقنية GPS . 

 

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية تدعم شبكة الجيل الرابع 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجابايت رام ، وسعة تخزين داخلية 64 و 128 جيجابايت ، قابلة للتوسعة. 

 

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 7 آلاف و 250 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب المتجر وأيضا حسب النسخة.  

 

سعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11

 

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