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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط عاملين من أعلى سقالة خشبية بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، إصابة عاملين معماريين، بنزيف داخلي بالمخ وتجمع هوائي في الرئة، إثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية مربوطة بواير، بالطابق الثالث في عقار تحت الإنشاء، وجرى نقل المصابين لمستشفى السلام بالقاهرة لتقديم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام العام بالقاهرة، يفيد استقبال عاملين مصابين بنزيف داخلي بالمخ وتجمع هوائي بالرئة، إثر سقوطهما من أعلي سقالة خشبية مربوطة بواير، بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بدائرة القسم.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة كلا من "حسن ك أ"، 40 سنة، عامل معماري، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، و"محمد ي م"، 23 سنة، عامل معماري، مصاب بتجمع هوائي بالرئة، وذلك أثناء عملهما بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء دائرة القسم، ووقوفهما على سقالة خشبية انقطع الواير وسقطوا على الأرض، ما أدي إلى اصابتهما.
وجرى نقل المصابين لمستشفى السلام العام بالقاهرة، لتقديم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين.

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