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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خناقة في ميت عقبة.. تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وغزل المحلة واشتباك اللاعبين

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس الخناقة التي نشبت بين فريقي الزمالك وغزل المحلة، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملاعب نادي الزمالك بميت عقبة، عصر اليوم الاثنين، في دوري الجمهورية مواليد 2007.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مباراة الزمالك وغزل المحلة التي جرت ضمن منافسات دوري الجمهورية 2007 والتي انتهت بفوز الزمالك بثنائية مقابل هدف واحد، تحولت إلى خناقة شوارع، بعدما حاول حارس غزل المحلة استفزاز أحد لاعبي الأبيض أمام حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، الذي كان يتابع المباراة في ميت عقبة.

وأوضح حتحوت، إن أحد لاعبي الزمالك 2007 قام بضرب أحمد صلاح لاعب الغزل، بحذائه أسفل الفك، لتنهمر الدماء من اللاعب، ويتم نقله إلى المستشفى لأخذ الاسعافات الأولية، ويدخل اللاعبون في خناقة شوارع أمام الجميع.

من جانبه، قال علي سمير المدير الفنى لغزل المحلة في تصريحات لبرنامج «الماتش» ، أن لاعبيه تعرضوا للضرب عقب انتهاء المباراة، ليضطر إلى الذهاب إلى المستشفى لعمل فحوصات طبية على اللاعب والحصول على تقرير طبي بالواقعة، ثم قام بالذهاب لقسم شرطة العجوزة لتحرير محضر باعتداء لاعبي الزمالك علي أحمد صلاح لاعب غزل المحلة.

وتابع :" لا نعلم حتى الآن سبب نشوب الأزمة، ولاعبنا يعاني من ارتجاج في المخ بعد ضربه من لاعب الزمالك، وتعرضنا للضرب والسباب من مدرب حراس الزمالك 2007".

وفي هذا الشأن، قال عصام مرعي مدير قطاع الناشئين بقطاع الزمالك إن مدرب غزل المحلة كان مشدودا جدا لأنه مسؤول عن اللاعبين داخل أرضية الملعب .
 

وأضاف مرعي: " قررنا إيقاف مدرب حراس مرمى الزمالك لأجل غير مسمى وكان رد فعل ، وابتدى لاعب المحلة بركل لاعب الزمالك بقدمه ومن ثم حدث اشتباكات بين اللاعبين ولم يكن هناك شتائم وشدد على أنه لو تم إثبات في التحقيق تجاوزات اكبر من ذلك سيكون هناك قرارات اكبر على المخطئين ".

وأكمل " احترم إدارة غزل المحلة والجهاز الفني وأهم حاجة سلامة اللاعبين اياً كانت نتيجة المباراة  والنتيجة ".

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