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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بـ 140 أداة رقابية.. وزير التعليم العالي في مواجهة النواب اليوم بالجلسة العامة

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم .

ومن المقرر  وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم، أن تشهد مواجهة مع  وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور،  بـ 140 أداة رقابية عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية.

وتتضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.    

كما ينظر مجلس النواب  طلبات الإحاطة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.

ويناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.  

ويناقش طلبات إحاطة وسؤال عما تعانيه  المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية مما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية.

كما يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، بالإضافة إلي تعديلات مسمي الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره . 

وزير التعليم العالي مجلس النواب الجامعات الجامعات الحكومية حنفى جبالى

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