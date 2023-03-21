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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خدمات تهمك.. الذهب يفاجئ المشترين.. الدولار بـ 30.83 جنيه.. رسالة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

أسعار الذهب والدولار
أسعار الذهب والدولار اليوم الثلاثاء

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة والتي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

 

قدمت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب  وأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023.

 

أسعار الذهب 


أسعار الذهب عيار 18 سجل 1710 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 سجل1995  جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 سجل 2280  جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 16640 جنيها.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو 
سعر اليورو 33.00 جنيه للشراء و33.11 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترلينى 37.68 جنيه للشراء و 37.81 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي 
سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى


سعر الدينار الكويتى 100.56 جنيه للشراء و 100.93 جنيه للبيع.

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام الربيع


كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن اليوم يشهد بداية الارتفاعات في درجات الحرارة، وذلك بعد ما شهدته البلاد من انخفاض في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة الماضية، لافتة إلى أن الأمس شهد نهاية فصل الشتاء واليوم هو بداية فصل الربيع رسميًا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذه الفترة دائمًا ما يصاحبها تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث يبدأ اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية بقيم تتراوح بين الـ3 و5 درجات مئوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية من مناطق صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها خلال فترة النهار، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.
 

اعتدال في حركة الرياح

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 23 درجة مئوية، محذرة من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، لافتة إلى وجود اعتدال في حركة الرياح.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 - 15

الإسكندرية 21 - 13

الإسماعيلية 24 - 12

الغردقة 23 - 15

المنيا 22 - 10

سوهاج 23 - 10

أسوان 26 - 14

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى
الرياض 25 - 16

أبوظبي 32 - 22

أنقرة 15- 5

لندن 14 - 9

واشنطن15-5

باريس 15 - 9

بكين 21 - 10 
 

 

الذهب اسعار الذهب الدولار عيار 18 عيار 21 سعر الجنيه الذهب الدولار اليوم أسعار العملات

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