هيئة قناة السويس تنظم فعالية لرفع العلم على القاطرة "أمين زيد" بترسانة بورسعيد البحرية

عرضت قناة دي إم سي الفضائية تقريرا عن تنظيم هيئة قناة السويس فاعلية بحضور الفريق أسامة ربيع لرفع العلم على القاطرة أمين زين بترسانة بور سعيد البحرية؛ وذلك ضمن إستراتيجية الهيئة لتحديث وتطوير أسطولها البحري كما يعقد مؤتمر صحفي خلال الأحتفالية وتعد قاطرة أمين زين ضمن سلسلة من القاطرات الجاري بنائهم ضمن بنود التعاقد التي تمت بين هيئة قناة السويس وترسانة جواندو الصينية باأضافة ثلاث قاطرات مماثلة للترسانة الصينية .



وأضاف التقريرأن قاطرة أمين زين هي القاطرة الشقيقة للقاطرتين محمد بشير وأمين الهالالي بقوة شد 75 طن وذلك فق التكنولوجيا الأحدث عالميا ؛ بالأضافة إلى أن طول القاطرة يبلغ طولها 32 متر وبعرض 12.5 متر .