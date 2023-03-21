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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض خرافي .. برشلونة يضع شرطا لرحيل أنسو فاتي

فاتي
فاتي

وضع نادي برشلونة الإسباني شرطا لرحيل أنسو فاتي، لاعب الفريق، في ظل عدم اعتماد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، بشكل أساسي.


وحسب صحيفة "سبورت"، فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، تحدث مع خورخي مينديز وكيل فاتي، حول مصير اللاعب، في ظل عدم مشاركته أساسيا.


وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يعتبر فاتي لاعبا عالميا ولن يسمح برحيله إلا إذا تلقى عرضا خرافيا لضمه.


وأشارت الصحيفة، أن برشلونة ينتظر معرفة أفضل عرض للاعب، من أجل حسم قراره النهائي.
وتبلغ القيمة التسويقية للإسباني أنسو فاتي 50  مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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