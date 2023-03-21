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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفتتحان محطة "طاقة شمسية" بمستشفى 57357

صدى البلد

 افتتح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور شريف أبو النجا سكرتير عام جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد سرطان الأطفال، محطة الطاقة الشمسية في مستشفى 57357، وذلك في إطار مجهودات مشروع Egypt-PV والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، لتطوير ودعم انتشار تركيب نظم الخلايا الشمسية في قطاعات متعددة.

وقام الضيوف بجولة داخل محطة الطاقة الشمسية، بحضور الدكتورة هند فروح مدير مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء، والدكتور محمد بيومي- مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وقال سيلفان ميرلين في إطار احتفالية الافتتاح، إنه فخور بتنفيذ المشروع في وقت قياسي وذلك بمشاركة الجهات المُنفذة للمحطة في أقل من عام على توقيع بروتوكول التعاون بين مركز تحديث الصناعة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومستشفى 57357، مؤكداً على أهمية المحطة ودورها الكبير في توفير الكثير من الفرص لعلاج المزيد من الأطفال.

من جانبها أكدت الدكتورة "هند فروح" مدير مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة أن القدرة الإنتاجية لمحطة الطاقة الشمسية الجديدة تصل ل89 كيلو/وات، ‎وتنتج 160 ميجاوات ساعة/ سنويًا، أي ما يعادل 198,685 جنيه سنوياً، كما يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 99 طن/ سنويًا. 

وأضافت "فروح" أن مشروع نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV نجح في تنفيذ وتركيب 126 محطة شمسية في 15 محافظة علي مستوي الجمهورية بإجمالي قدرات 11 ميجاوات، وتعتبر محطة الطاقة الشمسية بمستشفى 57357 من المشروعات المهمة التي تحمل أبعاداً بيئية واجتماعية واقتصادية.

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