أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

كشفت الإعلامية دعاء صلاح عن مقطع من حلقة الفنانة درة ، والمقرر عرضها ضن برنامجها الجديد خلال شهر رمضان الكريم .

وخلال المقطع استبعدت درة ثلاثة أسماء فنانات تري انها نجحن أكثر منها فى البطولة المطلقة ، وهم ريهام حجاج ودينا الشربيني وياسمين صبري ، وأختارت أجابة أخري لم تكن متواجدة ضمن القائمة وهي الفنانة نيللي كريم .

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أحداث مسلسل الأجهر

ومن ناحية أخري تشارك درة فى الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل الاجهر ،وهو بطولة عمرو سعد، ناهد السباعي، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ، وآخرين، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.

وتدور قصة مسلسل "الأجهر" في إطار اجتماعي إنساني، في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، ويجسد عمرو سعد شخصية"مصطفى الأجهر" ويعمل تاجراً في الأحجار الكريمة، حيث يتعرض في بداية حياته لأزمة كبيرة بعد ان تم اتهامه بقتلوالدته، وهو الأمر الذى أدخله السجن وبعد قضاء فترة محبسه وخروجه يقابل حب حياته "نهلة" وهى الشخصية التيتجسدها النجمة درة، وتتوالى الأحداث.