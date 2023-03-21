ضربة قوية لـ الأخضر.. مفاجأة في أسعار الدولار بسبب الأزمة المصرفية

انخفض الدولار الأمريكي واستقر الجنية الاسترليني، اليوم الثلاثاء، حيث اعتقد المستثمرون أن الأزمة المصرفية يمكن أن تمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا من رفع أسعار الفائدة.

وانتقل تركيز المستثمرين إلى عدد كبير من اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقدها هذا الأسبوع بعد أيام من التقلبات في الأسواق بسبب المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي العالمي.

وتراجع مؤشر الدولار 0.232 بالمئة إلى 103.090 فيما تراجع الجنيه الاسترليني 0.34 بالمئة إلى 1.2234 دولار.

وتضع الأسواق فرصة بنسبة 85٪ في الارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس عندما يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء.

وشوهدت ذروة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة عند 5.5٪ فقط قبل أسابيع قليلة، مقابل حوالي 4.8٪ الآن.

وتبع الدولار هذه التوقعات هبوطيًا، على الرغم من أن التوتر العام في الأسواق المالية قد خفف من عمليات البيع.