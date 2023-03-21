"المعلم سيد رهبة يحييكم".. أحمد الفيشاوي يروج لـ "رهبة"

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم رهبة المقرر عرضه في موسم عيد الفطر من خلال حسابه على إنستجرام.

ونشر "الفيشاوي"، بوستر العمل، وكتب “المعلم سيد رهبة يحييكم من ورا مصنع الكراسي فيلم عيد الفطر”.

وأعلنت الشركة المنتجة لفيلم رهبة للنجم أحمد الفيشاوي عن تحديد موسم عيد الفطر القادم، موعدا نهائيا لعرض الفيلم بالسينما.

وقام المنتج أيمن يوسف بطرح البوستر الدعائى للفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليه قائلا: رهبة فيلم عيد الفطر المبارك.

كان المنتج أعلن انتهاء تصوير جميع مشاهد الفيلم منذ عدة اسابيع، استعداد لبدء مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان.

أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد

كان أحمد الفيشاوي، نشر صورة من كواليس تصوير اليوم الأخير من فيلم “رهبة” وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، معلقا “آخر يوم تصوير فيلم رهبة .. المعلم سيد رهبة يحيكم وصباح الفل”.

فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.