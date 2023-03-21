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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد أولى اجتماعاته لتفعيل بروتوكول الري.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أولى اجتماعاته لتفعيل بروتوكول التعاون والذي وقعته المحافظة مع ووزارة الري لتعظيم الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة والتابعة لوزارة الري داخل نطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام ومديري إدارات الشئون المالية والتخطيط بالديوان.

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ووجه محافظ الغربية بسرعة التواصل مع وزارة الري لتشكيل اللجنة الفنية المشتركة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة والتي سيتم طرح قطع الأراضي على أساسها، إلى جانب تشكيل اللجنة القانونية المالية لتذليل العقبات والمعوقات وتيسير الإجراءات حتى يتسنى تفعيل  كافة بنود الاتفاق.

 

وأشار رحمي إلى أن المحافظة حريصة على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

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