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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"التعاون الخليجي" يدين التصريحات العنصرية لأحد مسئولي حكومة الاحتلال

قلسطين
قلسطين

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، عن إدانة ورفض المجلس لـ"التصريحات المسيئة والعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحق دولة فلسطين وشعبها .

وشدد البديوي، في بيان له، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، وأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن مواقف دول المجلس ثابتة تجاه القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وفي وقت سابق أمس،  تحدث وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وقال إنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني هذه هي الحقيقة التي يجب سماعها في البيت الأبيض.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها الوزير الإسرائيلي المتطرف للعاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما ذكرته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، الإثنين.

في خطابه الذي ألقاه من داخل قصر الإليزيه قال: “لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني. إنهم يخترعون شعبا وهميا، ويعملون من أجل حقوق وهمية في أرض إسرائيل لمجرد محاربة الحركة الصهيونية، هذه هي الحقيقة التاريخية هذه هي الحقيقة الكتابية وهذه هي الحقيقة ولا نهاية لها. هذه الحقيقة يجب أن يسمعها العرب في أرض إسرائيل، والحقيقة يجب أن يسمعها بعض اليهود المرتبكين قليلا في دولة إسرائيل”.

وكان اليميني المتطرف سموتريتش أطلق نصريحات مثيرة للجدل والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية جنوبي نابلس من الوجود، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة أجبرته بعد ذلك على تقديم اعتذار عن هذه التصريحات في الولايات المتحدة، وذلك خلال حضوره مؤتمر “البوندس”، حيث قاطعته الإدارة الأمريكية ولم ترتب له أي اجتماع عمل مع مسؤولين أمريكيين رسميين.

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