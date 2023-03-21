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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبرزها الأرز.. توقعات بتراجع أسعار بعض السلع في رمضان

صدى البلد

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن طرح السلع في معارض "اهلا رمضان" ساعد في خفض الأسعار، ومحاربة جشع التجار.

وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك بعض التجار يربطون أسعار منتجاتهم بسعر الدولار حتى إذا كانت سلعة محلية لا علاقة لها بالدولار، مثل الالبان و منتجاتها.

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و توقعت الخبير الاقتصادي انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، منها أسعار الأرز نتيجة طرح كميات كبيرة منه بالأسواق، استقرار أسعار المكرونة، و ارتفاع أسعار الزيوت بسبب ارتفاع الطلب عليها و الاعتماد على استيرادها من الخارج.

أوضحت أستاذ الاقتصاد أن الدولة يجب أن تقف بكل حزم أمام رفع  محتكري الاعلاف للاسعار، و الذي يؤثر بدورة على أسعار الدواجن التي تعتبر الغذاء الأساسي للطبقات الفقيرة و المتوسطة، و تطبق عليهم نصوص قانون العقوبات التي تجرم التلاعب باسعار السلع  المؤثرة على الأمن القومي، والتي تحتوي على عقوبات صارمة جدا لمرتكبي هذا الفعل، فضلا عن أن توزيع الدولة للاعلاف بنفسها على مربي الدواجن يعتبر أحد الحلول للسيطرة على الاسعار.

لفتت " الحماقي" إلى أن الدولة اتخذت بعض الإجراءات لتقليل أسعار الدواجن، ولكن انخفاض الأسعار سيأخذ بعض الوقت لان تربية الدواجن لها دورة محددة الزمن يجب أن تنتهي لنشعر بتغيير في الاسعار.

اهلا رمضان شهر رمضان اسعار الارز أسعار المكرونة الدواجن

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