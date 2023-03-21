سيد رجب: رمضان كريم له معزة كبيرة منذ الجزء الأول

أكد الفنان سيد رجب، أن مسلسل رمضان كريم له معزة كبيرة عنده منذ الجزء الأول، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني هو عمل جديد يختلف عن الجزء الأول، قائلا: "هو عبارة عن حارة وناس طيبين وفكرة جيدة وعلاقات جديدة، ويمتلئ بالكوميديا".

كما تحدثت النجمة نجلاء بدر، عبر فيديو من كواليس التصوير لكاميرا "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل، منوهة بأن مشاهد المسلسل طبيعة وليس بها الأكشن الكبير، كما أن الجزء الثاني به حالات وعلاقات إنسانية كبيرة جدًا.

فيما أشارت الفنان سلوى عثمان، أن شخصيتها في المسلسل اختلفت عن الجزء الأول، وتغيرت اهتماماتها مع تغير الشخصيات.

وأشار الفنان عمرو عبدالعزيز، أن المسلسل بأكمله عبارة عن حالة وقريب من الناس، حيث إنه يعبر عن المنازل المصرية في رمضان، و الجزء الثاني سيكون جيد، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحات كبيرة.