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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة للطلاب بشأن المنصة الإلكترونية

طلاب جامعات
طلاب جامعات



قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ،انه يمكن التسجيل  على المنصة الإلكترونية (ASU2Learn ) للبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية .

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدى البلد أن ،المنصة خاصة بالمحاضرات والدروس العملية فقط وليس لها علاقة بمنصة UMS  على ان يتم التسجيل  المقررات التي تمت الموافقة على تسجيلها فقط.
 

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كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزارعة بـ جامعة عين شمس، تفاصيل نظام الدراسة خلال شهر رمضان 2023، قائلًا: الدراسة ستكون مستمرة طوال الشهر الكريم دون توقف إطلاقًا وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب.

 

وأضاف الدكتور أحمد جلال، أنه سيكون هناك تقليل في أوقات المحاضرات، مؤكدًا أن اليوم الدراسي سينتهي في تمام الساعة 3 عصرًا قبل الإفطار بوقت كاف.

وأشار عميد كلية الزراعة بـ جامعة عين شمس إلى أن وقت المحاضرة سيصل إلى 55 دقيقة، طوال شهر رمضان بدلًا من ساعة ونص، موضحًا أنه سيتم إعلان الجداول الجديدة قريبًا، والتغيير سيكون في المدة الزمنية فقط وليس في المواد الدراسية.

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