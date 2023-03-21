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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تدين تصريحات وزير الاحتلال المنكرة لوجود الشعب الفلسطيني

صدى البلد

عبرت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها ورفضها تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدودا من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا": "رفض البحرين لخطاب التحريض والممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض الجهود والسلام الدولي".

كما أكدت الوزارة "موقف مملكة البحرين الثابت بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

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