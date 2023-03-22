خطوة أخيرة تفصل الزمالك عن إقالة فيريرا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر تطورات مستقبل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك.

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" مجلس إدارة نادي الزمالك قرّر بالإجماع إقالة المدير الفني البرتغالي جيسفالدو فيريرا من منصبه في ظل النتائج المتراجعة والتي كان آخرها الخروج من دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "إدارة الزمالك تسعى خلال الساعات الجارية إلى تجهيز المستحقات المالية المتأخرة للمدرب البرتغالي فيريرا بجانب الشرط الجزائي للإعلان رسميًا عن رحيله من منصبه".

رحيل فيريرا عن الزمالك

وأوضح : "أمير مرتضى منصور يسعى خلال الساعات الجارية للوصول لاتفاق ودي مع المدرب البرتغالي فيريرا للتنازل عن قيمة الشرط الجزائي والاكتفاء بالحصول على المستحقات المتأخرة لإنهاء التعاقد بالتراضي".