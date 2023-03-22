خالد البلشي: وجود نقابة قوية سيتيح المزيد من الخدمات للصحفيين

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن ملف الخدمات متسع وممتد، لأنه جزء من تقديم عون لأعضاء النقابات على مستويات عدة مثل الصحة، مشددًا على ضرورة أن تكون النقابات جزءً من مشهد الدولة في ملف الصحة على سبيل المثال.

وأضاف ميري خلال حواره مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "النقابة تدافع عن حقوق المصريين، وجزء من حقوقهم هو تأمين صحي شامل، ولو كنا حريصين على ذلك، لابد أن نتفاوض من أجل الجميع ومن أجلنا على مشهد تأمين صحي شامل، وهذا لا ينفي وجود تطوير لمشروع العلاج داخل النقابة".

وتابع نقيب الصحفيين: "لدينا خدمات مثل حقوق أصحاب المعاشات وهذا الأمر جزء مهم، ولم يخلُ مجلس من نظرة مختلفة لهذه الحقوق، وفي الجزء القانوني هناك مشكلة في تصويت أصحاب المعاشات، حيث إنهم محرومون من التصويت بالقانون، وبالتالي فإن وجود نقابة قوية ومندمجة في المشهد العام وقادرة على التفاوض سيتيح خدمات كثيرة داخل نقابة الصحفيين".

وأشار، إلى ضرورة الحصول على موارد مختلفة لضمان خدمات متنوعة، وبالتالي فإن على النقيب أن يتفاوض على كل الملفات مثل العلاج والتكافل مرورا بأوضاع أصحاب المعاشات، انتقالا للخدمات المتنوعة التي تقدمها النقابة: "هناك خطط سيتم وضعها وخطط جرى وضعها وتصورات مختلفة سنستفيد منها".



