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البلشي: ملف الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية مفتوح أمام النقابة

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن المؤسسات الصحفية القومية بها 450 صحفي متدرب و400 إداري وعامل متدرب، موضحًا: "لدينا في جريدة الأخبار 5 أعتمد عليهم بشكل أساس في أقسام مهمة مثل الخارجي والتحقيقات وسكرتارية التحرير، كلهم صحفيون مؤقتون والتعيينات متوقفة منذ فترة".

 

وأضاف خلال حواره مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أن مسألة التعيينات في يد الهيئة الوطنية للصحافة، هي التي لديها القوة القانونية على أن تفتح هذا الملف، وبالتالي، فإن المسألة في حاجة إلى جهد مع الهيئة من أجل الوصول إلى حل، حيث يجب فتح باب الأمل للشباب لأنهم مستقبل الصحافة: "كفى إغلاق لباب التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية، حيث يجب أن تقيم المسألة بشكل اقتصادي ومهني".

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن ملف "الصحفيون المؤقتون" أحد الملفات المفتوحة أمام مجلس النقابة، مشددًا على أن هذا الملف يشكل خطورة على شيخوخة المؤسسات الصحفية القومية، فإذا لم يتم تجديد دمائها ستشيخ، وبخاصة أن المهنة تعتمد على جهد الشباب، كما ان حق العمل أحد الحقوق الرئيسة التي تدافع عنه أي نقابة.

وشدد، على ضرورة إدارة حوار به كل الأطراف مع الهيئة الوطنية والمؤسسات حول الصناعة وتطورها وضمان حق العمل للزملاء، لأن هذا الأمر سيطور حق المهنة، وسيضمن التنوع.

 

الصحفي قصواء الخلالي صحفي أقسام مهمة التحرير القانونية لشباب

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