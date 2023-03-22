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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد البلشي: سنعمل على إرساء قواعد عادلة في القيد

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنّ إعمال قواعد عادلة في القيد أمر مهم، وتنفيذ بعض الأفكار مثل الاستعانة بفرق مساعدة للجنة القيد ربما يكون مطروحا، بالإضافة إلى إحياء مركز التدريب ويكون جزءًا من حالة القيد أيضا.

 

وأضاف البلشي خلال حواره مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "سنفكر جميعا في طريقة إعمال قواعد عادلة وإدخال إلى هذه المهنة مهنيين حقيقيين وبذل جهد في تدريب الصحفيين حتى يكونوا أحق بالقيد".

وتابع نقيب الصحفيين: "نحن أمام شيء يمكننا التعامل معه ووضع برنامج عمل حقيقي يبدأ من أول التعامل المباشر الحالي انتهاءً إلى إعادة صياغة المواد المتعلقة بالقيد حتى تضمن عدالة أكبر ودخول مهنيين حقيقيين وتضمن طريقة عادلة وطريقة بها أطراف مختلفة، حتى يكون القيد قياسا للمهنة".

وأشار، إلى وجود أزمة متعلقة بتضييق السوق الصحفي، حتى أن بعض المؤسسات تحولت إلى لعبة عكسية في ملف القيد، وهنا يأتي الدور على نقابة الصحفيين كي تتدخل وتضبط المسار، كما يجب التفكير في المهنة من خلال مؤتمر عام على الجميع الاستعداد له من أجل مناقشة أوضاعها، وأن يدعى إلى هذا المؤتمر كل ممثلي الصحافة لوضع التصورات، كما سيتم دعوة صناع الصحافة للتحالف مع أطراف مختلفة ستتفاوض معهم النقابة لتطوير المهنة والصناعة.

 

الصحفيين قصواء الخلالي الأفكار للجنة القيد برنامج السوق الصحفي

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